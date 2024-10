¿Nuestros derechos para cuándo?

Escándalos como el de los carros tanques en La Guajira, parlamentarios que dicen luchar por los derechos de los trabajadores mientras violan los más fundamentales derechos de sus propios equipos, o funcionarios del gobierno del cambio que no cumplen con sus obligaciones para con sus empleadas de servicio doméstico, burocracia desmedida para satisfacer su apetito, viajes, lujos y excentricidades que nunca vimos en mandatarios anteriores. Todo esto está acabando con las ilusiones de quienes creyeron en el mejor país que les ofrecieron bajo el encantador eslogan “Colombia humana”. Los colombianos en las urnas castigarán fuertemente a todos aquellos que prometieron muchas cosas y después de llegar al poder, de manera que aún está por esclarecer, engañaron al pueblo. Hoy, además, todos estamos claros de algo mucho más delicado: no estaban preparados para gobernar.

Y no hablemos de las estadísticas de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados; el panorama no es nada alentador, por el contrario, se puede percibir que todo está peor que ayer. No quiero profundizar ni entrar en detalle, porque esto le compete al gobierno actual, que prometió tantas cosas basadas también en su frase de cajón “Colombia, potencia de la vida”.

Lo hecho, hecho está, y no podemos quedarnos lamentando las malas decisiones del pasado. Hoy, nos corresponde aprender de estos cuatro largos y dolorosos años, prepararnos para de manera consciente poder escoger a quien nos represente con decoro y compromiso nacional, ¡sí!, una persona con principios éticos, valores morales, una persona virtuosa y totalmente entregada a servirle al país y no, que llegue a servirse de él. Por eso, con el ánimo de aprender de lo que nos está pasando, este corto análisis de los que vivimos frente al mandato Constitucional y la Declaración de los Derechos Humanos:

Como general en uso de buen retiro, respeto el trabajo de quienes fueron mis subalternos y hoy están al frente de las brigadas o divisiones, no los llamo para alertarlos, pues estoy seguro de que conocen bien la situación en sus territorios. Mi invitación para los ciudadanos es que se acerquen directamente a los comandantes territoriales (comandante de brigada o división, así como el comandante del Departamento de Policía.) Para que ellos actúen y puedan sentirse apoyados y protegidos por la Fuerza Pública. La cercanía de la ciudadanía con los comandantes de los territorios es fundamental para lograr recuperar la seguridad. No podemos dejar que todo lo que con tanto esfuerzo se ganó en seguridad, hoy lo dejemos debilitar, o peor aún perder.

Lo que estamos viendo hoy en el país, no nos define como nación. Creamos no solo en las instituciones, confiemos también en nosotros como sociedad, que desde ya estamos trabajando para no volver a caer en engaños, trampas y discursos mediocres, que no muestran planes de gobierno. Nuestro próximo gobernante debe generar las condiciones que nos permitan tener un país justo, próspero y seguro, debe garantizar que vamos a recuperar nuestros derechos, esos que nos han menguado con las desacertadas políticas del gobernante de turno.