Nueva arbitrariedad de Morelli

En 2011, siendo contralora, Sandra Morelli decidió suspender al gobernador de Caldas. Hoy, 13 años después, se revela que esa decisión carecía de fundamento. Se ha determinado que “la medida no resultó necesaria” y que fue, en realidad, “desproporcionada”. Esta decisión afectó de manera “seria, grave e inmediata” los derechos del gobernador, Mario Aristizábal Muñoz, según el magistrado Alberto Montaña Plata, del Consejo de Estado. En consecuencia, el mes pasado ese tribunal ordenó a la Contraloría General de la República indemnizar al exgobernador. Aristizábal Muñoz fue suspendido en septiembre de 2011 y, dado que su mandato terminaba a finales de ese año, no pudo regresar al cargo.

La contralora Morelli justificó la suspensión alegando una posible manipulación de pruebas en una investigación fiscal. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que esa posición no era razonable. “Aunque se sugirió una manipulación probatoria, la Contraloría no desplegó la actividad argumentativa y probatoria idónea y suficiente que permitiera arribar a esa conclusión”, afirmó el tribunal. En otras palabras, la contralora obró de manera caprichosa.

Esta sentencia también implica una descalificación moral para Morelli. En 2010, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió a la doctora Morelli como su candidata para formar parte de la terna para la Contraloría. El Congreso en pleno escogió de esa terna a la elegida por el Consejo de Estado. Fue, pues, el Consejo de Estado el organismo que catapultó a Morelli al cargo de contralora. Esa decisión de la Sala Plena implicaba confianza en sus calidades de jurista y en su apego a la ley. Hace poco Morelli presentó su hoja de vida ante el mismo Consejo de Estado para aspirar a la Procuraduría, pero no fue seleccionada. En 2010 su nombre tenía prestigio; en 2024 está desacreditado. Las arbitrariedades que cometió en la Contraloría son una traición a la confianza que en 2010 depositó en ella el Consejo de Estado. Los títulos académicos no son suficientes si no van acompañados de honorabilidad, probidad y rectitud. Ella no es Enrique Low Murtra, el insigne y benemérito jurista, magistrado y ministro.