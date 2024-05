Pacto Histórico, acto histriónico

Esto pensaba Petro sobre la Comisión de Acusación el 8 de noviembre de 2000: “En Colombia los 44 millones de colombianos, incluidos los congresistas, todos tienen fiscal, todos tienen juez, todos, los únicos que no tienen fiscal, ni juez, son los magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal y el Presidente, básicamente porque la institución encargada para acusar no funciona, nunca ha funcionado, a nadie se ha acusado con la excepción del General Gustavo Rojas Pinilla, eso genera una perversión de la democracia”. Ahora, cuando a él le conviene, la Comisión de Acusación es un prodigio de la democracia.

El legendario periodista Fabio Castillo opina que los topes a los gastos de una campaña presidencial existen para que nadie pueda comprar la presidencia y todos compitan en igualdad de condiciones. “Por eso la importancia democrática del control que hace el Consejo Electoral. Un candidato debe responder. Esa fue mi posición cuando se reveló el aporte de 6 millones de dólares del cartel de Cali a la elección de Ernesto Samper Pizano, y lo es ahora mientras Gustavo Petro no desvirtúe o confirme si superó en $5.355 millones el presupuesto legal que tenía autorizado. No es con ‘aquí estoy y acá me quedo’, como respondió el primero, o con un ‘golpe blando’, como responde el segundo, que vamos a mejorar nuestra democracia. Explique y demuestre, para convencer, no arengue para enrarecer”.