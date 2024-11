Petro en campaña

El presidente Gustavo Petro ya está en campaña y ha puesto toda la carne en el asador cuando faltan 21 largos meses para que termine su periodo. Lo hace recargado, aprendido y con los mismos protagonistas. Cinco razones. Me explico.

La llegada de Armando Benedetti a Palacio, más allá de las novelas que hay a su alrededor, significa el arribo de uno de los operativos políticos más efectivos en la historia reciente del país. Así como Benedetti no puede negar sus adicciones y problemas personales, tampoco se pueden ocultar sus habilidades, buenas y malas, para lograr sus objetivos. Si no hubiera sido por él, difícilmente el mandatario hubiera podido sumar el respaldo suficiente en la costa, que era crucial para ganar las elecciones.

Ha trascendido que, ante el reclamo al mandatario de varios miembros del Gobierno que tienen ideología de izquierda, sobre el nombramiento del exembajador ante la FAO, el presidente respondió, palabras más, palabras menos: “Si ustedes pudieran hacer lo que hace Armando, no lo tendría aquí, pero como no es así, entonces tranquilos”. El mensaje velado del jefe de Estado a los pasajeramente sublevados fue: él sabe ganar elecciones y pasar proyectos de ley; ustedes no, así que pueden irse y continuar haciendo cualquier cosa que estén haciendo.