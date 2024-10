Petro no soporta las verdades

Que Nicolás Petro es corrupto, es una verdad palmaria. Igual que el inocultable odio que el jefe de Estado siente hacia la directora de SEMANA. No le perdona que haya destapado los escándalos de corrupción que rodean a su familia. Y la ataca en la X de Elon Musk, espacio al que dedica horas de manera compulsiva, denigrando la majestad de su cargo. Petro aún no es consciente de que ocupa la jefatura del Estado y no es un simplista y visceral tuitero, de los tantos que pululan por las redes sociales.