Que no se confunda el sector empresarial con Vicky Dávila

Vicky Dávila no solamente está sacudiendo el escenario político, sino también el escenario empresarial colombiano. Sus posiciones críticas frente a la actitud de gremios y empresarios en relación con las reformas estructurales pretendidas por el Gobierno nacional están generando reacciones en los representantes del sector privado que, por criticar a la directora de SEMANA , podrían estar haciéndole el flaco favor al Gobierno de legitimar sus caprichosas políticas sectoriales.

En concreto, la periodista ha sido enfática en que el sector privado debe priorizar el interés general sobre el interés particular de los empresarios. Que el sector privado está llamado a hacer patria, más que en cualquier momento del pasado republicano. Que los gremios y las grandes empresas no deberían hacer acuerdos privados con el Gobierno en relación, particularmente, con las controversiales reformas del Gobierno. Que gremios y empresas no deberían darle la espalda a la ciudadanía.