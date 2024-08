Santos, Petro, Márquez y Timochenko: ustedes son los culpables

Derraman lágrimas de cocodrilo. El cuarteto sabía que tarde o temprano ocurriría y no hicieron nada para evitarlo.

Pero la realidad no era tan bonita. El problema radicaba en el alma podrida de alias el Paisa, que la cúpula guerrillera conocía. No estaba arrepentido de nada, no sentía el menor remordimiento por sus crímenes atroces y nunca creyó en la paz. Con una mano diseñaba una iniciativa turística o agrícola, rentable y atractiva, y con otra mantenía control sobre la caqueteña región del Pato por medio de presidentes de JAC que le continuaban copiando por temor o por complicidad, sin dejar de lado la planeación del retorno a las armas.