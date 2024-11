Ser pillo paga

El título de esta columna no tiene un error de construcción gramatical ni una confusión con el programa Ser Pilo Paga, que una administración anterior realizó para que alumnos de bajos ingresos, pero de excelentes resultados académicos, tuvieran acceso a las universidades privadas, lo que trajo un auge en la educación superior y una excelente oportunidad para centenares de muchachos.

Eso se acabó, ni siquiera ahora opera el Icetex porque el ministro de Educación dice que está quebrado. No hay problema porque eso empata con la tesis de una parlamentaria gubernamental que afirma que no hay que mandar a los niños a la “tortura” de la escuela. Los maestros griegos y latinos seguramente se estremecen en sus tumbas.

El presidente electo dispara diariamente propósitos y decisiones de toda índole, ya no solamente sobre la devolución masiva de los migrantes ilegales, sino sobre la guerra de Rusia con Ucrania, la situación de Oriente Medio y las relaciones con China. Tiene al mundo en una especie de “calma chicha”, como se dice en el argot criollo. Pero curiosamente los norteamericanos están contentos.

Para no ir tan lejos, en Colombia ciertos personajes son designados para ocupar importantes posiciones, no obstante que tengan cuestionamientos éticos y morales. Eso ahora no importa, ya que aquí la palabra “renunciar” se borró del léxico.