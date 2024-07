Sin justicia por diseño

Sorprende además la falta de verdadero sentido de urgencia en la búsqueda de consensos, soluciones e iniciativas. Es como si el cáncer de la injusticia, que tiene implicaciones gravísimas en todos los estratos y escenarios de la sociedad, no existiera, no fuera relevante y no justificara colocarlo en el centro de la agenda nacional.

Cuando se analiza la inoperancia de la justicia reflejada en sus extraordinarios índices de morosidad e impunidad en todas las especialidades, pero en particular en lo penal, no deja de venir a la mente que este estado de cosas se perpetúa de manera intencional, para beneficio de ciertos sectores de la sociedad.

Luz Adriana Camargo no se distingue en su mediocridad de sus antecesores. Ya está batiendo récords de turismo judicial. Ha estado prácticamente más tiempo por fuera del país que dedicada al cargo. Por aquello de que aquí no pasa nada en justicia y nadie espera nada tampoco. Delegados y directores de pacotilla designados en todas las áreas de la entidad se definen por su oscuridad y denotan el compromiso de la Fiscala de devolver favores y atenciones. No importa nombrar directores incompetentes. Para eso están los asesores y los asesores de los asesores. La incompetencia siempre es una justificación para más cargos, contratos y con ellos se pueden pagar aún más favores o se pueden asegurar más compromisos, dentro y fuera de la rama. Mas bien dicho: ¡Lo mismo de antes! Como Barbosa, Camargo no manda ni le interesa mandar. La Fiscalía se entrega para pagar favores o rentarla.