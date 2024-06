¿Un Congreso paralelo para hacer la constituyente?

Entre Álvaro Leyva y el exfiscal Eduardo Montealegre, Gustavo Petro está buscando a como de lugar el lograr una asamblea constituyente que no sea pasando por la vía legal, o sea, por la vía constitucional; pasando por el Congreso e ir a un referendo para que el verdadero pueblo decida si quiere o no modificar la constitución del 91. Pretende dar el golpe de Estado con la tramoya de que por medio del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los narcoterroristas de las FARC, que no se ha supuestamente cumplido, se puede buscar la constituyente. Petro viene desde hace varios días ambientando que no se ha cumplido el acuerdo de paz con FARC, pero él lleva dos años en la presidencia y como Estado no los ha cumplido. ¿Por qué no ha implementado el acuerdo? ¿Por qué ahora que sus amigotes le dicen que por ahí puede meterse para buscar la constituyente si quiere ejecutarlos?