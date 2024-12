Un símbolo que nos una y no que nos divida

No es la primera vez. El presidente ha defendido en varias ocasiones que se eleve la bandera del M-19 como símbolo de su Gobierno. Pero no solo eso, recordemos que declaró el 19 de abril, día en que surge el M-19, como un día cívico, y que ese día apareció una bandera inmensa de este grupo en la plaza de Bolívar en Bogotá. Días después, cuando se le criticó por este hecho, Petro dijo en el discurso del Primero de Mayo: “Esa bandera, que ahora dicen que está prohibida, que ahora dicen que no podemos sacar, que es un pecado el movimiento político que levantó esa bandera después de que habían asesinado a Carlos Pizarro, después de que había desaparecido Jaime Bateman, después de que habíamos andado en cadena por los páramos de Colombia gritando libertad y democracia, después de que tantos centenares de muchachos y muchachas que querían un mejor país murieron después del exilio, después de la tortura, después de las cárceles, esa misma bandera, que era la bandera del pueblo el 19 de abril de 1970, cuando le robaron las elecciones a la Anapo, esa misma bandera volvió a triunfar el 9 de diciembre de 1990, y ganó la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente”. Y sentenció: “No, señores de la oligarquía, esa bandera no se guarda, no se esconde, esa bandera se levanta y va a continuar levantada”.