Una reactivación necesaria pero no legitimada

A la tragedia sanitaria se suma la degradación de la situación económica. Según las últimas cifras del DANE, el 42 % de la población se encuentra en condición de pobreza, lo que equivale a 21 millones de personas (¡3,5 millones más que en 2019!). El fenómeno es principalmente urbano, dado que en las principales ciudades la pobreza pasó de 32 a 42 %. Bogotá es la ciudad que lidera este flagelo aportando 1,1 millones de nuevos pobres. En general, la cifra global de pobreza en Bogotá es del 43 %. Y en materia de empleo, la situación no es más alentadora: en abril de 2020 la tasa de desempleo era del 19 % y durante el transcurso del año esta cifra ha fluctuado de acuerdo con los procesos de reactivación, los picos de la pandemia y coyunturas como el paro nacional, llegando a estabilizarse entre el 15 y el 17 %. Aún así en cualquier caso, esta cifra continúa lejos de aquel 10 % registrado en el mejor momento de recuperación económica antes de la pandemia.

Todos en la calle decimos que la situación no podría ser peor, pero la verdad es que sí podríamos empeorar más. Podría haber más enfermos y muertos, y podrían aparecer más pobres. Y el caos social podría ser más dramático. Aceptar el sofisma de que ya tocamos fondo, solamente ayudaría a profundizar la crisis sanitaria y económica porque nos llevaría a no comprometernos como sociedad a hacer los ajustes necesarios para salir de esta compleja situación. De ahí que resulte muy pertinente, aunque controversial, la estrategia del Gobierno nacional y de algunos gobiernos locales, de priorizar la reactivación económica, sin bajar la guardia en materia sanitaria. Sin embargo, no deja de parecer incoherente que quienes cerraron la economía cuando teníamos pocos casos, hoy estén promoviendo su apertura en medio de un panorama de peste. Queda la sensación de que, o se equivocaron en ese momento, o se están equivocando ahora.