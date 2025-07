Y el Estado, ¿para qué?

En noviembre de 2021, el entonces candidato para el periodo 2022-2026 Rodrigo Lara Restrepo señaló que en Colombia el Estado pesaba casi 20 por ciento del producto interno bruto, el doble que treinta años antes, y era no solo más lento, burocrático e ineficiente, sino que se calificaba como inoperante y corrupto, de manera que no era el Estado por la gente, de la gente y para la gente.

Sin embargo, hoy, y en este gobierno, hay empresas con deudas pensionales con sus extrabajadores de hace más de 30 años que no están satisfechas o no las han pagado. Quienes vigilan y supervisan corporativamente a esas empresas, como la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transporte, frente a estas obligaciones contenidas en las leyes, tratándose del fondeo de derechos fundamentales y protegidos por la Constitución, así como frente a las obligaciones de hacer y pagar regladas con fórmulas y fechas expresamente definidas, no les ha importado que esas deudas estén incumplidas ni lo que dice el marco jurídico vigente. Su estrategia ha sido no actuar y que se reclamen esas obligaciones como si se tratara de obligaciones comerciales entre privados para que sean los jueces quienes ejerzan, sin tener la formación, de actuarios, tasen las obligaciones y las declararen. En el mejor de los casos pasan los años, los lustros o décadas, se congestiona el sistema de justicia, y casi siempre las decisiones en contra de las empresas son ineficaces porque para el momento de fallar las empresas ya no existen.