SEMANA: ¿De dónde surgió la idea de escribir el libro? Orlando Goncalves: Era una deuda que tenía pendiente conmigo. Comencé a escribirlo enfocado en campañas electorales, pero después Karen Labrador, directora de Colombia Líder, me dijo que por qué no ampliaba el libro al tema de la comunicación al gobernar. Por eso se llama Ganar, gobernar y comunicar. SEMANA: ¿Es más fácil la comunicación durante la campaña que cuando un candidato ejerce algún gobierno? O.G.: Tanto en las elecciones como en el gobierno la comunicación es difícil. Entre ambas establezco una diferencia sutil, pero profunda: en campaña hay que comunicar para ganarse el corazón del elector; en el gobierno, hay que ganarse el corazón del ciudadano. Cuando eres gobernante ya no buscas votos; se necesita el respaldo a la gestión que te ayude a obtener la gobernabilidad.

SEMANA: Se tiende a decir que ahora el debate electoral ha perdido en ideas y que cada vez es más mediático. ¿Esto es cierto? O.G.: No, la cantidad de información que maneja el ciudadano es de tal magnitud que si la comunicación de un político no logra interesar al ciudadano, si no logra hablar de las cosas de la vida cotidiana, él tiene mil asuntos más importantes que la política en qué pensar. Yo creo que las ideas o ideales tienen que ser elaborados con más cuidado para que sean la base de un mensaje que conquiste el corazón del ciudadano. Las ideas siguen siendo fundamentales, lo que ha cambiado es cómo las comunicamos.

El nuevo libro de Orlando Goncalves: Ganar, gobernar y comunicar SEMANA: En ese sentido, ¿la política es más emocional que racional? O.G.: No, todo lo que hagas en una campaña o en un gobierno tiene que ser un proceso profundamente racional, pero la manera de comunicarlo debe ser emocional. La gente no se va a acordar de lo que tú dijiste, sino de cómo sintió lo que dijo el político o el gobernante. Yo siempre pongo un ejemplo: uno no se acuerda del nombre del primer novio o novia, pero sí del primer beso. SEMANA: ¿Qué cambios han producido las redes sociales en las campañas y en la manera de gobernar? O.G.: Hace unos cuantos años decía que no se podía ganar o perder una campaña en redes, pero ahora sí, y la pandemia ha exacerbado esto. Las redes han cumplido dos funciones. Una buena: ha democratizado la comunicación. Hoy tú puedes comunicarte con tu presidente sin pasar por tantos filtros. Antes la comunicación era vertical, ahora es horizontal, y eso ha servido para que el gobernante o candidato hable de tú a tú con el ciudadano. Y la mala función es su propensión a manipular y a difundir las fake news.