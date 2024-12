Durante estos 25 años, gracias a esa legislación y a los ajustes en materia regulatoria, el país no ha repetido la fatídica historia de un racionamiento . Por el contrario, varios hechos han consolidado al sector de energía como uno de los más poderosos y relevantes del país. Entre ellos están la revolución que representó el gas en la matriz energética, la inversión extranjera en este sector, la transformación empresarial, que llevó a muchas compañías casi inviables a convertirse en poderosas multilatinas y protagonistas del mercado de valores, y hasta el desarrollo de las energías renovables no convencionales.

Hace poco más de medio año, el Ministerio de Minas y Energía convocó una misión de transformación energética y modernización del sector, compuesta por expertos nacionales y del exterior. Su tarea: construir propuestas en varios frentes: competencia y mercado eléctrico; el desarrollo del gas natural; la descentralización y gestión eficiente de la demanda; la equidad, en materia de cobertura y subsidios, y los ajustes institucionales y de regulación.

Los temas sensibles

Hace una semana la misión publicó sus propuestas al Gobierno y hay temas sensibles en la discusión. Pero tal vez el mayor es el de los subsidios. En especial con las tensiones sociales que viven Colombia y muchos países del mundo y cuando tocar precios o subsidios en productos energéticos se ha convertido en uno de los principales combustibles para la protesta social.

En cobertura de electricidad, Colombia tiene todavía una brecha: unas 500.000 familias siguen sin acceso a la energía eléctrica. Pero, por el otro lado, también hay ineficiencias en los subsidios. Cálculos del Ministerio de Minas señalan que 90% de los hogares tienen subsidios de energía eléctrica, en un contexto donde la pobreza monetaria no llega a 30% y la pobreza multidimensional no alcanza 20%. El Ministerio gira casi $3,2 billones en subsidios, pero parece que no están llegando a donde toca. Además, en los últimos años, el promedio del déficit en subsidios, solo de electricidad, fue de $150.000 millones mensuales.