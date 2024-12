Las tensiones en el sector de telecomunicaciones no ceden. Primero, llegó el debate sobre una posible posición de dominancia de Claro en servicios móviles y datos. Este quedó en stand by porque la anterior Comisión de Regulación no falló y la nueva institucionalidad contemplada en la reciente Ley TIC todavía no está lista para definir esta controversia. El segundo tema ha sido el de las dificultades de Avantel con los otros operadores –Tigo, Movistar y Claro– para operar en las redes de sus competidores.

Y ahora el debate se concentra en la discusión por la esperada subasta de espectro para la asignación de permisos para el uso de las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz.

La subasta, un tema muy técnico, es clave para aumentar la cobertura, mejorar la calidad del servicio y garantizar nuevas inversiones. “Es una oportunidad histórica para que el Gobierno promueva la competencia en el sector y saque al mercado de un letargo que ya supera los 15 años”, dice Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Une.

El presidente Iván Duque, en el pasado Congreso de Andicom, le solicitó a la ministra Sylvia Constaín “sacar adelante la subasta”. Además, señaló que “la subasta de los 700 MHz… es fundamental para la inversión de los próximos años en el sector de las TIC (…) detrás de esa subasta viene el impulso que necesita la industria a todo nivel y en todo el territorio nacional”.

En los meses pasados el proceso estuvo quieto por el impulso que le estaba dando el Gobierno al trámite del proyecto de Ley TIC en el Congreso, que salió aprobado. Ahora enfocarán sus esfuerzos en sacar adelante la subasta.