Me inclino a mostrar argumentos adicionales a una discusión tergiversada desde su planteamiento: estamos discutiendo algo que no se llama así y que no se ha realizado en este país; la palabra fracking es una degradación lingüística a un conjunto de prácticas y tecnologías que podrían mejor llamarse fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal -FHPH en español.