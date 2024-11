Este lunes llega al Congreso de la República de Colombia un nuevo proyecto de ley para prohibir cualquier tipo de exploración y explotación de los yacimientos no convencionales.

El proyecto está impulsado por al menos 37 congresistas de los partidos Liberal, Alianza Verde, Colombia Humana, Cambio Radical, Polo Democrático Alternativo, Partido Farc y Partido de la U.

El proyecto llegará al legislativo en un momento en el que el Gobierno nacional busca reglamentar esta práctica de fracturación hidráulica en el país y en específico, el inicio de los proyectos piloto de fracking en diferentes regiones.

“El Congreso no ha dado las garantías suficientes para que el debate [sobre el fracking] se haya dado con profundidad. Este no es el primer proyecto que se presenta para prohibir el fracking”, dijo el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Luciano Grisales.

A la par, el presidente de la Comisión Quinta del Senado, Guillermo García Realpe, precisó que el discurso no se puede centrar en señalar a los firmantes e impulsadores del proyecto de ley, en ser “irresponsables” con la sostenibilidad energética de Colombia.

El proyecto de ley

El articulado que llega al Congreso de la República contempla en los dos primeros artículos la prohibición de la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales (YNC) en Colombia, a través del fracking o cualquier otra técnica de explotación de estos yacimientos.

Y se detalla que se incluyen como hidrocarburos para no ser explotados el gas y petróleo en arenas y carbonatos apretados, gas metano asociado a mantos de carbón (CBM), gas y petróleo de lutitas (shale), hidratos de metano y arenas bituminosas.

El texto pretende que se incluyan los principios contenidos en otras leyes o declaraciones tales como principio de precaución, prevención, progresividad y de no regresividad, prevención del riesgo, priorización del agua para la vida, rigor subsidiario, solidaridad intergeneracional, acción climática efectiva.

“Proyectos de prohibición del fracking anteriores han pasado sin ser discutidos. Necesitamos un informe de los pasivos ambientales de la industria petrolera, necesitamos un corte de cuentas para que ese sea un fundamento de ese plan de transición energética a 10 años”, explicó la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano.

En el momento en el que el articulado se tramite en el Congreso y se promulgue la ley, se indica que no se podrán expedir, prorrogar o renovar licencias, contratos, concesiones o permisos ambientales para la exploración y explotación de los YNC.

Además, se pide que las autoridades mineras y ambientales del país “deberán elaborar en el término de un (1) año contado a partir de la expedición de la presente ley, un Plan de Diversificación Energética y Promoción de Energías Limpias -Pdepel- a fin de sustituir gradualmente el uso y exportación de combustibles fósiles en un horizonte de 10 años”.

Lo que dicen los gremios

Diferentes gremios relacionados con el sector de minas y energía en Colombia han señalado durante este lunes que el proyecto no es pertinente para el país.

La Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) señaló que el país debe realizar los proyectos piloto de fracking para reunir la mayor información posible sobre esta técnica en el país y tomar las decisiones más acertadas.

“El fracking es una decisión de país, y debemos entender nuestras capacidades actuales, pensar a futuro, evaluar qué Colombia queremos construir en el corto, mediano y largo plazo, entender los costos del desabastecimiento en todas sus dimensiones. Para Colombia, crecer económicamente sin garantizar las fuentes de energía es impensable”, manifestó el gremio.

Por su parte, Naturgas, explicó que esta iniciativa legislativa desconoce los hallazgos científicos sobre el fracking y los beneficios que traería para el país en la reactivación económica.

El presidente de la Asociación, Orlando Cabrales, dijo que no se puede “permitir que una actividad productiva sea objeto de censura, omitiendo las realidades científicas. Por esto pedimos que ejerzamos este debate a la luz de los resultados de los proyectos piloto. Lo contrario es negarse a la ciencia y determinar las decisiones de política pública a la sola ideología”.

No politizar este tema es también un llamado común de los gremios, como lo ratificó el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, destacando que "no es el momento de buscar prohibiciones adelantándose a la posibilidad de contar con elementos y evidencias para una decisión responsable, basada en el conocimiento objetivo y no en argumentos políticos e ideológicos, sobre el futuro de una técnica que podría aportar recursos energéticos de vital importancia para la transición energética, así como con recursos económicos hoy más relevantes para el país y las regiones”.

La reglamentación del Gobierno al fracking

Para llevar a cabo los pilotos de fracking en el país, el Gobierno nacional debe delimitar y expedir normativas claras en temas técnicos, ambientales, sociales y contractuales.

En julio, el Ministerio de Minas y Energía publicó la resolución definitiva relacionada con los temas técnicos, en la cual estipula que los pilotos se desarrollarán en las cuencas sedimentarias del Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería, que ya están definidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como límites de cuencas sedimentarias de Colombia.

La resolución ambiental, cuyo encargado es el Ministerio de Ambiente, ya tiene un borrador publicado y se espera que en el mes de agosto quede la reglamentación completa del Gobierno.