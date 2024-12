Si eres hombre tienes una próstata. Seguramente no la has visto ni la has sentido, pero ahí está, y juega un rol fundamental en tu vida. Pero ¿sabes qué es la próstata y para qué sirve?

Si no sabes la respuesta, tranquilo: no eres el único. Una reciente encuesta de la Asociación Europea de Urología (EAU, por sus siglas en inglés) mostró que solo uno de cada cuatrohombres mayores de 50 años sabe cuál es la función de la próstata.