Solo en Colombia, dice Sandra Vilardy, hay más de 30 millones de hectáreas en humedales, que representan el 30 por ciento del territorio nacional; sin embargo, no hay una política pública clara y definida en torno a su protección y conservación. Dice que un mapa científico realizado hace unos años determinó que en el país hay más de 70 tipos de humedales, según su morfología de ingreso y salida de agua.

Para Vilardy, a los humedales no se les presta tanta atención como sucede con los bosques. "Los bosques se han llevado el protagonismo a pesar de que los humedales captan más carbono" , asegura.

La situación de los humedales en el mundo es bastante compleja. Según el último informe de la Convención Ramsar (entidad que se dedica alaestudio de estos ecosistemas), dado a conocer en 2019, el 35 por ciento de estos ecosistemas han desaparecido desde 1970, debido a que no se han tomado las medidas necesarias para protegerlos, a pesar de ser tan importantes para la vida del planeta.

Los humedales son clave para la preservación de diversos ecosistemas.

"El valor de los humedales en Colombia se ha ido construyendo en los últimos años, pero no se ha tomado conciencia de su importancia. Miles de personas derivan su sustento de estos ecosistemas, además de la importancia que tiene para el ambiente, pero no se les presta atención. En el pasado hubo una mesa nacional de humedales, pero ahora no existe", asegura.

De hecho, explica que en el país hasta los años 80 hubo una política agraria en la que se promovía el relleno de humedales, lo que generó una herencia en la que grandes sectores económicos han generado una tensión que no se ha logrado resolver y menos si no hay una política pública para hacerlo.

En el caso de Latinoamérica, según el documento de la Convención Ramsar, hay un conocimiento muy limitado por países. De acuerdo con el informe, el 59 por ciento de los humedales en la región están disminuyendo convirtiéndola en la zona del mundo con mayor tasa de deterioro de humedales del planeta. Según la experta, Brasil y México son los países que más trabajan en la preservación y protección de estos ecosistemas.

Vilardy sostiene que la convención Ramsar plantea la preocupación que existe en este momento por la pérdida de los humedales con efectos negativos en la naturaleza y en las personas.

Ecosistemas clave para el cumplimento de los ODS

La situación es más compleja si se tiene en cuenta que los humedales suministran alternativas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según Vilardy, los humedales terminan siendo territorios donde se tejen relaciones culturales y económicas muy intensas.

En un podcats, del Centro de ODS de América Latina y el Caribe, la experta y el investigador Germán Andrade, analizaron las repercusiones de esta probemática dada la importancia que tienen estos ecosistemas para el cumplimiento de los ODS.

Por ejemplo, explicaron que en las zonas asociadas a los humedales, se ha desarrollado la pesca durante siglos y se han creado lazos de identidad como sucede en el Amazonas. Los humedales, en un primer plano, están directamente relacionados con el ODS 15, sobre vida de ecosistemas terrestres. Este ODS busca promover el uso sostenible de los ecosistemas y, a su vez, detener la degradación de las tierras y frenar la pérdida de biodiversidad.