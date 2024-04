Abogado Germán Calderón solicitó la suspensión provisional del presidente de la Fiduprevisora. Dice que estaría “improvisando”

Este lunes 29 de abril líderes de Fecode sostuvieron una serie de encuentros privados con el Gobierno, por medio del cual se pactó una transición a un nuevo modelo de salud para los educadores a partir del 1 de mayo.

Sin embargo, el abogado Germán Calderón España reclamó porque el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, quien quedó a cargo de la dirección y operación de ese sistema, no tendría claro la implementación del nuevo modelo en algunos puntos, entre ellos, la auditoría contratada para la prestación del servicio.

El abogado reclama que esto podría traer consecuencias para la atención de salud de los maestros y que esos acuerdos debían tramitarse a través del Congreso de la República.

Abogado Germán Calderón España. | Foto: Archivo particular

SEMANA: ¿Por qué presentó una solicitud para la suspensión provisional del presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín?

GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA: La Ley 91 de 1989 que creó el Fomag y el sistema de salud de los educadores en Colombia fue modificada por un acuerdo del Fomag, es decir, por una norma de muy inferior categoría en relación con una ley. Esa Ley 91 debió haber sido modificada por el Congreso de la República a través de otra ley.

SEMANA: ¿Es decir que los acuerdos a los que se llegó en las últimas horas entre el Gobierno y Fecode para la salud de los maestros no eran realizables a través de un acuerdo?

G.C.E.: El acuerdo que modifica el sistema de salud del magisterio se hizo a través del Fomag, que está compuesto por los tres ministros de Salud, Trabajo y Hacienda y dos educadores que representan a Fecode. Pero, ellos cinco no se pueden reunir a modificar una ley, tiene que reunirse el Congreso de la República para modificar ese sistema de salud, que hace parte de la reforma a la salud y, por lo tanto, hace parte de un derecho fundamental a la salud que existe en Colombia a través de una ley estatutaria. Por lo tanto, esa reforma no puede ser por ley ordinaria, tiene que ser también por ley estatutaria.

Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora. | Foto: Fiduprevisora

SEMANA: ¿Por qué solicita la suspensión temporal urgente del presidente de la Fiduprevisora ante la Contraloría y la Procuraduría?

G.C.E.: Le estoy solicitando tanto a la procuradora como al señor contralor que suspenda en forma inmediata al presidente de la Fiduprevisora porque está ejerciendo a partir de hoy y de mañana, que arranca el nuevo sistema, funciones que no le corresponden, se está extralimitando. La Fiduprevisora es una entidad financiera, vigilada por la Superfinanciera, no por la Supersalud y, por lo tanto, no puede prestar servicios médicos especiales.

Lo que está haciendo es asumiendo la prestación del servicio en cabeza de la Fiduprevisora de todo el servicio médico y los medicamentos y las cirugías y los demás tratamientos de los educadores. Está extralimitando las funciones porque no tiene ninguna atribución, una cosa es que la Ley 91 le haya dado atribuciones para manejar los recursos del sistema y otra cosa es que le delegue las funciones de administrar todo un sistema de salud, que no lo puede hacer porque estarían presuntamente prevaricando.

Líderes de Fecode pactaron el nuevo modelo con altos funcionarios del Gobierno. | Foto: Alexandra Ruiz

SEMANA: ¿Por qué habla de una “improvisación” por parte del presidente de la Fiduprevisora?

G.C.E.: Porque en una entrevista en una emisora radial no dio cuenta de cuáles eran las empresas auditoras que iban a prestar el servicio de auditaje a todas las cuentas a partir de mañana, no dijo cuál era la línea a la cual podían acudir todos los 900 mil educadores aproximadamente para ver si se les presenta un problema de cirugía, de medicamentos, de citas, no dio línea o página web para citas a partir de mañana.

Dijo que no sabía absolutamente nada, él está improvisando, están improvisando, asumiendo todo un sistema de salud tan complejo como es el del magisterio. No tenía conocimientos de nada, es más, cortó la entrevista porque vio que no tenía cómo responderle a los periodistas y a la ciudadanía y a este grupo de población tan importante como son los educadores.

SEMANA: ¿Por qué dice que “esta improvisación podría causar la muerte de los educadores”?