Activistas piden a Petro nombrar a Florián Silva viceministro en MinIgualdad; fue designado, pero no lo han posesionado

“Estoy designado como viceministro para las diversidades en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Ha sido una designación de la vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, y el presidente Petro. Ha sido un poco lento porque ella me presentó oficialmente ante los medios el 6 de octubre de 2023, cuando se hizo el lanzamiento preliminar de la sede, en la calle 12, con carrera séptima. Estamos a la espera de que el nombramiento se oficialice. Confiamos plenamente en la señora vicepresidenta, en su apuesta por la dignidad hasta que se haga costumbre. Estoy seguro de que, efectivamente, ella no excluirá a personas como yo que venimos de los sectores sociales, en este caso, gais, lesbianas, bisexuales, transgeneristas. Y yo, como hombre marica, pienso que eso no va a ser una exclusión para mi nombramiento. Espero que se oficialice”, manifestó.

¿Por qué cree que no lo han nombrado?, preguntó SEMANA. Y él respondió: “Diría que le hiciera la pregunta a la vicepresidenta Francia Márquez. No quiero pensar que sea un tema que esté relacionado con el hecho de que yo haya realizado contenido para adultos en Europa. No sé qué es lo que está pasando. Me hicieron una designación oficial y estamos esperando”.