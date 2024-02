El designado viceministro de Diversidad, que fue actor porno, explota en SEMANA. Van cuatro meses y Francia Márquez no lo ha posesionado

SEMANA: ¿Qué pasó con su cargo en el Viceministerio de la Igualdad?

JUAN CARLOS FLORIÁN: Estoy a la espera. Estoy designado como viceministro para las diversidades en el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Ha sido una designación de la vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, y el presidente Petro. Ha sido un poco lento porque ella me presentó oficialmente ante los medios el 6 de octubre de 2023, cuando se hizo el lanzamiento preliminar de la sede, en la calle 12 con carrera Séptima. Estamos a la espera de que el nombramiento se oficialice. Confiamos plenamente en la señora vicepresidenta, en su apuesta por la dignidad hasta que se haga costumbre. Estoy seguro de que, efectivamente, ella no excluirá a personas como yo que venimos de los sectores sociales, en este caso, gais, lesbianas, bisexuales, transgeneristas. Y yo, como hombre marica, pienso que eso no va a ser una exclusión para mi nombramiento. Espero que se oficialice.

SEMANA: ¿Cómo lo designaron?

J.F.: Recibí una llamada del Ministerio de la Igualdad, de su secretaria general. Estaba viviendo en París, trabajaba en el consulado como multiplicador del programa Colombia Nos Une. Venía trabajando desde marzo de 2023 con la estrategia y recibí la llamada. La funcionaria me dijo que iniciara el proceso administrativo de entrega de documentos para organizar mi nombramiento. Salí corriendo de Francia para venir a Colombia a posesionarme.

SEMANA: ¿Llegó a Colombia y qué pasó?

J.F.: La vicepresidenta me manifestó que soy el viceministro para la diversidad, hizo mi presentación oficial. Luego, SEMANA publicó un artículo sobre un trabajo que tuve de contenido para adultos en Europa (como actor porno). Y sí lo hice, así como otros trabajos: servicio doméstico, construcción, venta de alimentos, trabajé en una asociación, la más grande, en prevención para el VIH y enfermedades de transmisión sexual. Y, después de este artículo, el nombramiento se ha ralentizado un poco. Ya vamos para cuatro meses.

Juan Carlos Florián dice que tienen un mandato presidencial para garantizar que la política pública de diversidad llegue a los territorios. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: ¿Por qué cree que no lo han nombrado?

J.F.: Diría que le hiciera la pregunta a la vicepresidenta Francia Márquez. No quiero pensar que sea un tema que esté relacionado con el hecho de que yo haya realizado contenido para adultos en Europa. No sé qué es lo que está pasando. Me hicieron una designación oficial y estamos esperando.

SEMANA: Pero ya tiene un contrato con el Ministerio del Interior.

J.F.: Tenemos un mandato presidencial para garantizar que la política pública de diversidad llegue a los territorios. Mi hoja de vida y experiencia como politólogo, candidato a maestría en comunicación política, mi formación académica y experiencia laboral hablan por mí. Tenemos un mandato presidencial para garantizar los derechos de la diversidad en Colombia. El hecho de que esté demorado el nombramiento en un lugar u otro no tiene por qué ser impedimento para cumplir con ese mandato. Contamos con la voluntad política del presidente Petro, que es enorme con este sector social desde que fue alcalde de Bogotá, el que más ha invertido en mi sector. Lo importante en el momento es garantizar los derechos de la población de la que formo parte: estamos en una situación de altísima precariedad y violencia, los niveles de discriminación en Colombia por orientación sexual e identidad de género son altísimos, el estigma nos sigue matando, todos los días tenemos asesinatos a personas de nuestro sector, nos seguimos muriendo de hambre, de VIH y sida. La población no da espera.

Juan Carlos Florián dice que Colombia sigue siendo un país bastante conservador frente a este tema del trabajo sexual y no quiere pensar que eso haya afectado su nombramiento. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: Por eso, mientras tanto, asume el contrato del Ministerio del Interior.

J.F.: Lo asumo porque tengo un mandato presidencial y tenemos que generar acciones de garantía de política pública.

SEMANA: Y si lo nombran viceministro, renuncia al contrato y salta.

J.F.: Lógico, nosotros, nuestro equipo de trabajo, estamos donde el presidente y su gabinete decidan que estemos.

SEMANA: ¿Ya habló con Petro del tema?

J.F.: No he hablado con el señor presidente.

SEMANA: ¿Esas fotos en las que usted aparece desnudo, en su trabajo como actor porno en Europa, afectaron su nombramiento?

J.F.: Colombia sigue siendo un país bastante conservador frente a este tema del trabajo sexual. No quiero pensar que eso haya sido el motivo. Estamos en el gobierno del cambio, el gobierno de la inclusión, de las personas sin voz. En la campaña política, tanto el presidente como la vicepresidenta se comprometieron a garantizar los derechos de las personas que hacen trabajo sexual. Y garantizar los derechos, incluso, es garantizar que haya cupo laboral para nosotras y nosotros. No quiero pensar que no podamos acceder a un cargo directivo de alto nivel como este, una deuda histórica que tienen con nosotros, y que se vea bloqueado porque hayamos hecho contenido sexual para adultos.

Juan Carlos Florián dice que cuando se filtraron sus fotos desnudo no le preocupó. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: ¿Qué pasó cuando se filtraron esas fotos suyas?

J.F.: No me preocupó ni me generó inquietud. No le voy a negar al país lo que he realizado como un acto laboral, un trabajo más, pero tampoco se puede reducir mi historia laboral al contenido para adultos; además, porque tengo una hoja de vida intachable y larga en experiencia a mis 41 años. He trabajado con Unicef, Médicos Sin Fronteras, Vicepresidencia, la Alcaldía de Bogotá, entre otras, siempre en la garantía de los derechos de nosotros y nosotras y otras poblaciones. No le voy a negar al país lo que yo hice, fue un trabajo más. Me siento muy muy orgulloso y satisfecho de lo que he realizado. Ahora, no se pueden reducir a dos años en los que hice contenido sexual los 20 años de carrera que tengo de experiencia laboral. ¿Por qué lo voy a negar?

SEMANA: ¿Y por qué no borró esas fotos y videos sexuales de sus redes y se hubiera evitado el escándalo? Eso lo hubiera hecho cualquier funcionario.

J.F.: Yo no lo borré, recuerde que soy militante por los derechos de las trabajadoras sexuales. Borrarlo también sería negar las acciones que realicé. Además, es una cosa de responsabilidad parental. Dicen que porque los menores de edad pueden tener acceso a ese contenido. Hay una cosa que se llama responsabilidad parental, los padres y las madres deben estar pendientes de lo que hacen sus hijos por las redes, es una cuestión de responsabilidad. Si yo lo borro de mi Twitter, seguirá existiendo el material, porque yo trabajé en casas productoras donde yo no tengo el poder de eliminar el material que realicé. Seguirá existiendo. Y es que eso no habla de mi trabajo.

SEMANA: ¿Qué le ha generado la divulgación de su contenido en redes?

J.F.: He sido víctima de bullying, de bastante violencia, discriminación y estigma, que no solo me ha afectado a mí, sino a mi familia. Mi madre y yo tenemos una relación muy estrecha, la amo profundamente, para ella ha sido bastante doloroso, no el hecho de que yo hubiera hecho ese material, sino ver la violencia a la que he sido expuesto y a la que ha sido expuesta ella, quien está preocupada por todo lo que está pasando.

SEMANA: Está claro que ya no hace contenido sexual para adultos.

J.F.: Eso forma parte del pasado. Estaba trabajando en el consulado de Colombia en París, llevaba un año sin realizar contenido para adultos y sin hacer acciones relacionadas con el trabajo sexual. Eso forma parte de un momento de mi vida, no realizo material en este momento, lo que no quiere decir que no milite por los derechos de las personas que lo hacen. Fue un trabajo que realicé como otro tipo de trabajo. Ejemplo, la asociación más importante en defensa de derechos de personas que viven con VIH, yo vivo con VIH desde hace 20 años, y en prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tuve el honor de ser contratado por ellos para implementar acciones de prevención con las personas hispanoparlantes.

Juan Carlos Florián dice que se identifica como marica. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: ¿Por qué se identifica como un activista marica y peculiar?

J.F.: Activista soy y marica también. No me identifico como un hombre gay, respeto mucho a quienes se identifican como quieran. Me identifico como marica y siento que no le hace daño a nadie. Y peculiar porque todos somos peculiares.

SEMANA: ¿Le gusta que lo llamen la estrella francesa del porno gay?

J.F.: A mí eso no me interesa, ni me considero estrella, nunca fue importante para mí. Me considero un activista, un militante tomador de decisión de política pública para la garantía de nuestros derechos. Yo le he dado mi vida a la militancia.

SEMANA: ¿Qué sintió cuando algunos medios lo llamaron el viceministro y actor porno?

J.F.: Amarillismo. Está ligado al desconocimiento, al estigma y a la discriminación, soy mucho más que eso. No quiero ser reconocido por la pornografía ni en la realización de contenido para adultos. Respeto mucho ese trabajo, porque hay gente que ha dejado su vida allí, que es profesional y merece mi respeto y admiración. Y le quiero decir: hay una industria en la que hay todo tipo de situaciones y explotación. Yo, por ejemplo, no tenía contrato laboral. Tenía un contrato de cesión de imagen y esa es una apuesta que tiene la militancia por la defensa de los derechos de esas personas, que este oficio sea bien remunerado y que quienes lo hagan tengan sus derechos.

SEMANA: ¿Se arrepiente de su pasado?