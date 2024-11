Agustín Laje dice cuál sería “la única forma” en que Venezuela se liberaría de Nicolás Maduro

“La única forma, y esto es lamentable, no viene por intervención extranjera ni por elecciones democráticas, porque allí no existen”, dijo.

“ El pueblo debe estar dispuesto, si quiere liberarse, a derramar su sangre porque en Venezuela no habrá una salida pacífica. Los que están gobernando Venezuela saben que si salen se irán a la cárcel y están dispuestos a matar con tal de no ir a la cárcel”, reiteró.

“Petro está muy bajo en las encuestas porque la gente se dio cuenta de eso y no cumplió lo que prometió. Por no saber de política, la gente termina votando mal. Un pueblo que no esté educado políticamente no puede tener una democracia real y es objeto de manipulaciones”.