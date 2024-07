Alcalde Galán anuncia importantes medidas en Bogotá para la final de la Copa América, ¿habrá ley seca?

Colombia no solo llega al final sin perder un solo partido en esta Copa América, sino que además, los de Néstor Lorenzo ya completan 28 partidos invictos, dejando atrás el logro que alcanzó el equipo nacional entre 1992 y 1994 bajo la dirección técnica de Francisco ‘Pacho’ Maturana.

Y agregó: “ Además de esto, tenemos un esfuerzo con la movilidad, vamos a desplegar orden en las vías y controles en todos los puntos posibles de Bogotá en el tema de la alcoholemia. No vamos a permitir que alguien que tome esté manejando en la ciudad”.

Así mismo, el alcalde Galán manifestó: “También nos vamos a articular con el sector privado para garantizar la convivencia y seguridad. El llamado es que tengamos mucho cuidado todos. Que esto sea una fiesta y que no se convierta en problemas que lamentar. Que la fiesta del domingo no se convierta en problemas judiciales”.

“El compromiso es trabajar todos juntos para no permitir situaciones que pongan en riesgo con la ciudadanía, por eso el compromiso es a mantener las normas como están, es decir, no va a haber ley seca”, afirmó el alcalde.

De la misma manera, l a Administración Distrital confirmó que el próximo lunes 15 de julio los colegios oficiales no tendrán clases.

Habrá pantallas gigantes para transmitir el partido de Colombia vs Argentina | Foto: IDRD

“Aquí invitamos a la ciudadanía en general a que sea una manifestación de nuestro orgullo patrio a través de la cordura, el respeto y la tolerancia. Si nuestra selección gana, que va a ser así, no desmedirnos en el consumo de alcohol, no conducir bajo efectos del mismo y respetar las señales de tránsito. No permitir que la euforia nos lleve a la irresponsabilidad que los jóvenes o niños se suban a los semáforos, o techos de los vehículos, o que saquen la cabeza por la ventana”, puntualizó el comandante de la Policía de Bogotá.