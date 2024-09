Alcalde Galán confirmó riesgo de crisis energética en Bogotá ante el Congreso: “El Gobierno nacional debe actuar”

“Los proyectos de transmisión de energía Chivor Norte y Sogamoso (…) son fundamentales para el futuro energético de Bogotá , y su entrada en operación es urgente, ya que actualmente la ciudad cuenta con una sola línea de transmisión de alta capacidad. Sin estas infraestructuras, no solo se pondrá en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico, sino que se limitarán las posibilidades de ampliar los proyectos de movilidad eléctrica y sostenibilidad”, afirmó el mandatario distrital.

El alcalde, además, aseguró que la ciudad coincide en la necesidad de avanzar hacia fuentes alternativas de energía. “Compartimos el objetivo del Gobierno nacional de avanzar en una transición energética y, por esto, vamos a participar en las comunidades energéticas propuestas por el Gobierno. Sin embargo, esta medida no cubre las necesidades de la ciudad: Bogotá necesita grandes proyectos de infraestructura que aseguren el suministro necesario para su crecimiento” , sostuvo el mandatario capitalino.

El alcalde Carlos Fernando Galán participó en este debate de control político junto al presidente del Grupo de Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega. El directivo del (GEB) mostró su preocupación por el suministro de energía a partir del año 2026: “No hay cómo suministrar energía a Bogotá, si no se cuenta con las líneas de transmisión”, expresó Ortega, quien además explicó que el metro requiere para su funcionamiento más de 20 megavatios (MW), los buses de TransMilenio 17 y los cables aéreos aproximadamente 10 megavatios. “Toda esa electricidad no hay cómo suministrarla a partir del año 2026, si no se cuenta con las líneas de transmisión”, reiteró.