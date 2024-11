Álvaro Uribe agradece “generosas palabras” de Andrea Petro: “El ideal es una democracia con opciones diferentes”

“Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder. Es una persona inteligente. (…) Es un líder de verdad, hay personas que nacen. Los líderes, eso no se aprende. Eso se nace”, dijo la empresaria en el programa Los informantes.

El expresidente agradeció las palabras de la hija del presidente y resaltó el valor de construir una democracia con “opciones diferentes” y aseguró que las diferencias no deben resultar en “agresividad personal”.

Debo agradecer las generosas palabras de @andreapetro91 El ideal es una democracia con opciones diferentes y búsqueda de aproximaciones. Cuando la diferencia de las ideas no sea conciliable no se debería pasar a la polarización de agresividad personal. Las palabras de Andrea…

“Debo agradecer las generosas palabras de Andrea Petro. El ideal es una democracia con opciones diferentes y búsqueda de aproximaciones. Cuando la diferencia de las ideas no sea conciliable, no se debería pasar a la polarización de agresividad personal”, manifestó Uribe en su cuenta de X.

Andrea, hija de Gustavo Petro, no se guardó nada y se sinceró sobre Uribe: “Es un verdadero líder y una persona inteligente”

Contexto: Andrea, hija de Gustavo Petro, no se guardó nada y se sinceró sobre Uribe: “Es un verdadero líder y una persona inteligente”

“Las palabras de Andrea me profundizan esa reflexión que tanto quisiera cumplir”, dijo Uribe en la red social.

La hija del presidente también contó en la entrevista episodios de su vida que la marcaron como persona, como cuando casi muere en el parto de su hija Luna. Andrea dio a luz en Europa, donde presentó una hemorragia que por mucho tiempo no se pudo controlar.

“Perdí más de dos litros de sangre. Yo: ‘Me morí’. Entonces, ¿qué pasó? Que el útero soltó y no oxigenó más a la bebé, entonces a la chiquita la sacaron ‘muerta’. Pero me dejaron así 10 horas. Negligencia”, manifestó la hija de Petro para Caracol Televisión.

“A la niña tuvieron que reanimarla tres veces. A ella se le paró el corazón dos veces. Entonces, a raíz de eso, la chiquita no lograba respirar sin máquinas, ni nada. Le habían puesto tantos medicamentos que me dijeron que era mejor que se [fuera] la niña”, narró.

Por ello, su hija presenta problemas de audición, por lo que su forma de expresarse es distinta: “La niña no hablaba bien, yo dije ‘eso fue el parto’ y me eché la culpa. Y resulta que a la niña le habían dado tanto medicamento que tuvo problemas en las orejas y ella no escuchaba”.