Andrea Petro reveló aterradora historia en la que casi muere junto a su hija: “No lograba respirar”

De acuerdo con Andrea Petro, todo ocurrió tras el parto de su hija Luna, primera nieta del presidente Petro. Fue en Europa, luego de que tuviera una hemorragia que casi no es controlada por los médicos.

“Perdí más de dos litros de sangre. Yo: ‘Me morí' . Entonces, ¿qué pasó? Que el útero soltó y no oxigenó más a la bebé, entonces a la chiquita la sacaron ‘muerta’. Pero me dejaron así 10 horas. Negligencia”, narró la también empresaria Andrea Petro en entrevista con Los informantes , de Caracol Televisión.

Andrea, hija de Gustavo Petro, no se guardó nada y se sinceró sobre Uribe: “Es un verdadero líder y una persona inteligente”

Contexto: Andrea, hija de Gustavo Petro, no se guardó nada y se sinceró sobre Uribe: “Es un verdadero líder y una persona inteligente”

Tras lo anterior, ella fue separada de su pequeña y pasó 11 días sin poderla ver. El diagnóstico sobre la niña no era para nada alentador.

“A la niña tuvieron que reanimarla tres veces. A ella se le paró el corazón dos veces. Entonces, a raíz de eso, la chiquita no lograba respirar sin máquinas, ni nada. Le habían puesto tantos medicamentos que me dijeron que era mejor que se [fuera] la niña”, agregó en el programa citado anteriormente.

Al final, tanto madre como hija sobrevivieron, pero siempre tuvo miedo a una recaída. Además, empezó a notar que, con el paso del tiempo, la niña no hablaba bien. De hecho, al día de hoy, su pequeña presenta problemas de audición.

“La niña no hablaba bien, yo dije eso fue el parto y me eché la culpa. Y resulta que a la niña le habían dado tanto medicamento, que tuvo problemas en las orejas y ella no escuchaba”, contó.