Álvaro Uribe paró a quienes gritaron “fuera Petro” en foro del Centro Democrático: “Debemos mirar para arriba y hacia adelante”

Uribe se molestó con los gritos en contra del jefe de Estado y aclaró que ese no era el lugar para pronunciarse contra el líder de la Casa de Nariño .

Lo ocurrido lo ratificó el propio exmandatario en su cuenta oficial de X: “En el foro de nuestros precandidatos sobre el futuro energético de Colombia , algunos asistentes trataron de empezar el coro ‘fuerza Petro’”, contó. A ellos les dijo: “Aquí no, aquí debemos mirar para arriba y para adelante”.

Uribe ha sido claro en la importancia de respetar a Petro más allá de las diferencias políticas. Les ha pedido a todos sus senadores y representantes no referirse al jefe de Estado con palabras de grueso calibre, sino argumentar y proponer sobre los distintos problemas del país.

Lo que dijo Uribe en el foro de precandidatos

Aseguró que en el territorio nacional no hay una política de seguridad clara: “El país está extorsionado” , enfatizó.

“Los problemas de Colombia no son recientes, pero ahora se están agravando en temas de la violencia. En 2010 hablábamos de 10 masacres, pero este año llevamos más de 60. El país no había quedado perfecto, pero iba a mejorar y ahora va a empeorar, porque no hay una política de seguridad que nos proteja. En todas las denuncias lo que genera es retaliación del delincuente”, expresó.