Desde el escándalo que desató Day Vásquez con sus revelaciones sobre Nicolás Petro, en la familia presidencial se ha vivido tensión. Una muy dura ha sido con Laura Ojeda, la esposa actual del hijo del presidente y la mamá de su hijo. Hay un episodio que todos han contado con dolor. Sucedió en medio del torbellino judicial que atravesó Nicolás el año pasado, cuando la pareja dejó de ser invitada a los eventos familiares.

Tanto Laura como Nicolás han narrado ese momento. Y en el celular de ella, que está en poder de la Fiscalía dentro del proceso de su esposo, hay un mensaje entre ella y su mamá que deja claro ese sinsabor. Sucedió el 10 de junio de 2023, a las 3:06 p. m. “En mi caso no quiero saber nada de esa familia, a luchar solo para que Nicolás salga del problema, y ellos que se vayan a la mierda (...). Si no, que sapee y que lo protejan a él (a Nicolás) y se hunda el Gobierno”, dice ella tras haber sido vetada del cumpleaños de Antonella.

En esa misma conversación, la madre de Ojeda le dijo“¿Acaso ellos son más que tú? Desgraciados. Algún día Andrea tiene que pagar por todo el daño que te ha hecho”, recordando ese momento en el que Laura Ojeda no fue invitada a una fiesta con la familia presidencial.

Nicolás también contó lo que vivió en su entrevista el año pasado con Vicky Dávila. “Me dolió muchísimo eso, la verdad. Me dolió mucho porque Laura está embarazada de mi hijo. Ese es un desplante a ella, a mí y a mi hijo”.

"“Tiene ira, tiene odio, tiene resentimiento, tiene lo que sea, pues no me interesa saber. Yo la verdad con ella no tengo contacto ni comunicación, no me interesa por el momento tenerlo y no tengo nada que decir al respecto. Si ella opina eso y lo piensa, no soy yo quien le va a cambiar su opinión” | Foto: Andrea Petro, @andreapetro91

Ojeda ha tenido también comentarios en contra de miembros concretos de la familia, por ejemplo Andrea Petro. En una de esas conversaciones registradas en su celular, ella dice: “Imagínate que la Andrea con el otro Nicolás se enteraron de que yo iba, armaron su problema. Y pelea allá, y en conclusión la Verónica llamó que no quería más problema, que mejor yo no fuera, las malditas esas, y antes de eso la Day le había dicho a Michel: le dieron el gusto a la Day y a la Andrea”.

En una entrevista con SEMANA, Andrea contó lo que piensa de esas salidas de su cuñada. “Nada, Son palabras de una mujer dolida, de una mujer que reacciona con la cabeza caliente y no le presto mayor importancia. La verdad para mí es un poco irrelevante, no le presto atención a eso, la verdad”.

“Tiene ira, tiene odio, tiene resentimiento, tiene lo que sea, pues no me interesa saber. Yo la verdad con ella no tengo contacto ni comunicación, no me interesa por el momento tenerlo y no tengo nada que decir al respecto. Si ella opina eso y lo piensa, no soy yo quien le va a cambiar su opinión”, agregó Andrea Petro.

Los enfrentamientos entre Laura Ojeda y Andrea Petro no son un asunto nuevo, pues, en el pasado se enviaban constantes indirectas a través de X e Instagram. En Halloween del 2022, Andrea fue consultada por la relación de su hermano y Ojeda, a lo que respondió: “No es políticamente correcto responder a estas preguntas respecto a la vida privada de mi hermano. La verdad no me interesa quién sea ella”.

Acto seguido, Laura Ojeda le respondió en su perfil de Instagram de una manera fuerte: “Andrea Petro no seas tan ignorante de hablar lo que no sabes” (agregó tres emoji de sapos). Una internauta intervino y le comentó: “Empezaste mal, y vas mal...”, ante lo cual, la misma Andrea escribió “muy”.

La hija del presidente asegura que ninguno de esos comentarios la saca de casillas. “Yo creo que le estoy aprendiendo eso a mi papá, la verdad. Y no soy la mujer más diplomática ni nada del mundo, o sea, yo reacciono también con sangre caliente y puedo ser bastante agresiva con las palabras. A veces cojo Twitter y digo venga, y me acuerdo de mi papá, digo bueno, hice lo mismo que él, ahora ya lo entiendo”, aseguró.

Andrea Petro y Nicolás Petro | Foto: SEMANA