Andrea Petro le canta la tabla a mujer que insultó a su papá, el presidente Gustavo Petro: “Ayyyy, muñeca”

Es el caso de una usuaria de la red social X que se metió tremenda despachada contra el presidente Gustavo Petro. En su mensaje en dicha red social , esta internauta insultó a más no poder al jefe de Estado y hasta lo llamó “bagre”.

Andrea Petro habla de cuando Laura Ojeda dijo que no quería saber nada de la familia presidencial. “Son palabras de una mujer dolida”

Contexto: Andrea Petro habla de cuando Laura Ojeda dijo que no quería saber nada de la familia presidencial. “Son palabras de una mujer dolida”

Tras el ataque de esa internauta, Andrea Petro, hija del presidente, no dudó en responderle con un contundente mensaje. Hasta aprovechó para mandarla a tomar gotas de valeriana para que controle sus emociones.

“Ayyyy, muñeca. No sé si me das pesar o lástima. Te vas a enfermar de tanto odio, eso no es bueno para la salud y da envejecimiento prematuro. Tres gotas de valeriana y una dosis de amor puro y listo, ¡como nueva!”, le respondió Andrea Petro a dicha internauta.