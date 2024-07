Andrés Calle rompe su silencio por señalamientos en su contra. Dice que no recibió plata y que la justicia lo probará rápidamente

“Hago un llamado respetuoso a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación para que indaguen dónde están los más de 600.000 millones de pesos que se giraron cuando los dos personajes fueron directivos de la UNGRD. Recuerde que los dos personajes, de los cuales no me gusta siquiera señalar sus nombres, pidieron y aún lo siguen haciendo, un principio de oportunidad a la Fiscalía para no pagar un solo día de cárcel. Lo que quieren es salir por la puerta grande a gastarse la plata que se robaron”, afirmó Calle.

Por esa misma razón, dice que continuará en la vida pública del país, aunque no aclaró en cuál escenario. No descartó seguir aspirando a cargos de elección popular, pero dijo que continuará trabajando por la Costa Caribe.

Así mismo, reveló que todo lo que ha ocurrido en los últimos meses no ha dañado su relación con el presidente Gustavo Petro porque, justamente, el mandatario sabe que no hubo dinero para impulsar las reformas sociales en el Legislativo.

También habló de los ajustes que debería hacer el Gobierno Petro, que está próximo a cumplir dos años desde su llegada a la Casa de Nariño: “Yo acompañé al presidente Petro como un liberal y coincido con él en muchas de sus política. He sido critico cuando me ha tocado y creo que tenemos muchas cosas por mejorar, creo que tenemos que articular muchas cosas más. Colombia necesita más paz y armonía y no quedarnos en una discusión entre los poderes públicos que no tiene sentido, hemos hecho todos los esfuerzos para que todas las instituciones tengamos una armonía de todos los poderes”.