‘Demandatón’ contra la reforma pensional de Petro: así será la puja por las pensiones que se librará en la Corte Constitucional

La reforma pensional del Gobierno no ha sido sancionada por el presidente Gustavo Petro y en contra de ese articulado ya hay un catálogo de demandas listas para intentar frenar el drástico cambio en el sistema pensional del país que moverá los ahorros de los cotizantes.

Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático tienen cada uno sus propios procesos contra esa disposición y solo están pendientes de que el mandatario sancione la norma para que ambas reclamaciones lleguen al despacho de la Corte Constitucional al día siguiente de la firma. En Salvación Nacional también están revisando el texto, las veedurías hacen lo propio. Además, varios congresistas no descartan radicar sus propios procesos.

Desconocieron los ajustes de la Comisión Séptima de la Cámara en el tercer debate y no tuvieron en cuenta que el aval fiscal del Ministerio de Hacienda llegó con lo aprobado en ese recinto, mas no estudiando los micos que salieron de la plenaria del Senado, como la pensión anticipada para las comunidades campesinas, un punto sobre el que no alcanzó a estudiarse su impacto fiscal.