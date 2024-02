Apareció el activista dueño de la cuenta en X que lleva el nombre del fiscal Francisco Barbosa y que enfureció a Petro y generó un gran debate de especulación

SEMANA: ¿Quién es Edwin Victoria?

EDWIN VICTORIA: Un joven de la ciudad de Buenaventura. Tengo 25 años, actualmente soy consejero de juventud y me he dedicado al activismo político, al activismo en redes sociales y a defender mis principios y mis valores. Soy militante del Centro Democrático.

SEMANA: Existe una cuenta en X que tiene unos 20.000 seguidores a nombre de Francisco Barbosa, que ha creado toda una polémica. ¿Usted la abrió?

SEMANA: ¿Cuándo y para qué la abrió?

E.V.: Desde noviembre de 2019, ahí en la cuenta está clara la fecha de creación.

SEMANA: ¿Con qué nombre la abrió?

E.V.: Con el mío y la cambié cuando vi que en el país había una situación en la que se atacaba la institucionalidad y al fiscal Barbosa. Como es ese el activismo y el respeto que yo siento por las instituciones, pues no me quería quedar de brazos cruzados y decidí que esta cuenta la iba a direccionar a un activismo político en apoyo, como bien se anota en la descripción, en apoyo al fiscal. La información que se maneja ahí es la que los colombianos conocen sobre investigaciones que ya se conocen públicamente y no hay ninguna información falsa. Cambié el nombre porque siento admiración por él y sé que hay millones de colombianos que sentimos admiración por Francisco Barbosa.

Edwin Victoria en una protesta contra el gobierno de Gustavo Petro. | Foto: Cortesia Archivo Particular

SEMANA: Pero al usar el nombre y la foto del fiscal Barbosa, hay quienes creen que es una cuenta de él...

E.V.: Sí, ese también fue uno de los errores que cometió el presidente Gustavo Petro, porque en su afán de pelear no leyó el perfil ni ingresó al mismo y fue respondiendo a un trino que estaba ahí y ocasionó todo esto. Si las personas ingresan a la cuenta, se dan cuenta de que es un apoyo al fiscal y no una cuenta de él.

SEMANA: ¿Por qué decide dar la cara y decir que la cuenta es suya?

E.V.: Porque me molesta mucho cuando se meten con terceras personas a decir cosas que no son. Esa cuenta me pertenece a mí, nadie me está pagando.

SEMANA: ¿Usted maneja información privilegiada?

E.V.: La información que se publica es la que todos los colombianos conocemos. Por ejemplo, pueden ver ahí un trino en el que se menciona la investigación o la imputación que se le hizo al hijo del presidente Gustavo Petro, eso lo sabe todo el país. También vemos lo que se está investigando sobre los 500 millones de pesos que ingresaron a la campaña por parte de Fecode y así muchas otras investigaciones que los colombianos conocemos y que no hay ningún misterio para ninguno.

SEMANA: ¿Ha recibido amenazas?

E.V.: Sí, claro. Ya he recibido varias amenazas. Me dicen que no voy a pasar de mitad de año y que mi muerte será lenta. El problema de esto es el entorno en el que me encuentro, porque en Buenaventura la situación de seguridad es complicada. Hay muchos ataques, pero nadie se da cuenta de que es una cuenta de apoyo.

Edwin Victoria ha sido parte activa de la oposición contra Gustavo Petro. | Foto: Cortesía Archivo Particular

SEMANA: Pero se puede pensar que esa cuenta es una suplantación del fiscal Barbosa…

E.V.: Es que no es una cuenta oficial, es una cuenta de un ciudadano. No conozco al fiscal y mucho menos recibir información de la Fiscalía, como lo ha intentado decir Noticias Uno.

SEMANA: Pero sus trinos han generado hasta respuestas del presidente Petro…

E.V.: Pero estoy muy tranquilo porque realmente aquí el que cometió el error fue el presidente Petro, que en su desespero por problemas jurídicos y familiares, comentó una publicación de una cuenta de apoyo al fiscal. Hemos evidenciado que son muchas las cuentas a las que el presidente Petro les responde sin tener certeza de nada. No sé si él no tenga quien lo asesore o si no le advierten.

SEMANA: El Pacto Histórico dice que es una suplantación y que debe haber responsabilidades. ¿Qué les dice?

E.V.: Aquí no se está haciendo suplantación porque la cuenta es muy clara. No tienen por qué decir que es una suplantación ni tampoco tienen que insinuar que esta cuenta sea apoyada por políticos, periodistas ni nadie. Es una cuenta que yo manejo, no recibo ningún pago, tampoco la hago con interés de ganar nada.

SEMANA: ¿Mantendrá la cuenta activa?

E.V.: He mermado las publicaciones porque primero quería aclarar esto para que no señalaran a personas que nada tienen que ver. Pero seguiré publicando información y defendiendo al fiscal Barbosa y mostrando lo nefasto de este Gobierno.

SEMANA: ¿Cuántos años tiene?

E.V.: 25.

Victoria es un activista político del Centro Democrático, aunque señala que no tiene intereses electorales. | Foto: Cortesía Archivo Particular

SEMANA: ¿Por qué el gusto por la política?

E.V.: Porque Buenaventura es una ciudad que presenta muchas dificultades en temas como la violencia, la educación y muchos otros aspectos sociales. La política la llevo en las venas, la política está en mi sangre y quiero seguir trabajando en estos asuntos. Quiero cambiar mi ciudad para que haya armonía y oportunidades para los jóvenes.

SEMANA: ¿Tiene intereses políticos para unas próximas elecciones?

E.V.: No tengo ningún interés. No tengo ningún interés en darme a conocer. Tampoco tengo intereses políticos de llegar a algún cargo, sino que soy un hombre convencido de que nosotros, alzando nuestra voz y defendiendo a quienes nos cuidan y que protegen a nuestro país, pues hacemos un trabajo.

SEMANA: ¿Qué le dice al presidente Petro?

E.V.: Que se dedique a gobernar, porque se la pasa en Twitter o X todos los días. El país está en crisis por una violencia desbordada y vemos que se la pasa dando discursos como el mesías y a nivel internacional solo habla del cambio climático. Realmente debe ejecutar acciones que respondan a las peticiones de los colombianos que votaron por él. El presidente Petro debe cambiar porque realmente el país se le salió de las manos.

Fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente Gustavo Petro | Foto: Semana

SEMANA: ¿No le da temor un problema legal por tener esa cuenta en X?

E.V.: Estoy dando la cara porque realmente no quiero que ninguna persona se vea expuesta por mentiras. Estoy tranquilo y dispuesto a lo que venga de aquí en adelante. Incluso, preparado también para las amenazas que van a surgir después de esta entrevista. Quienes inventaron tanto, sencillamente hubieran podido verificar quién estaba detrás de esta cuenta.

SEMANA: Pero dar la cara tampoco es fácil…

E.V.: Sí, pero no hice nada malo, Ahora, sé que puede haber consecuencias porque Buenaventura no es una ciudad segura y tengo la certeza de lo que puede pasar, pero estaré presto a todo esto. Pero lo importante es que todo quede claro, con eso es suficiente. Lo que es cierto es que fue una vergüenza lo que ocurrió porque Petro hasta puso un mensaje en distintos idiomas para hablar de una supuesta ruptura institucional.

SEMANA: ¿Y qué le dice al fiscal Barbosa?