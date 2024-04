Asmet Salud, la primera EPS intervenida por Petro, está peor que nunca: pacientes protestan, no hay pagos a hospitales y crecen quejas

La familia puso tutelas que no fueron acatadas por la EPS intervenida. Ellos decidieron hacer público el caso en redes sociales para que los ayudaran a salvarle la vida a la pequeña. Pero Asmet Salud respondió, de forma repentina, que Liseth Valentina no necesitaba el medicamento.

“Dijeron que ella no tiene cura. La mandaron a la casa con unos aparatos”, agregó el pariente. “Tiene dos huecos, uno en su garganta para respirar, y otro en el estómago para comer. Los médicos en ningún momento nos dijeron que no lo necesita. Al siguiente día del video la EPS dijo que no lo necesita”, afirmó la abuela.

“Uno no tiene abogados, no conoce a nadie. Lo que digan eso es”, agregó Marina, decepcionada con la atención de la aseguradora intervenida.

Quedó con una mancha en el cerebro, está en muletas, no tiene vocalización, se le tuerce la boca. No ha recibido terapias. A veces se me enferma, le duele el pecho, la pierna. Solo le doy acetaminofén y aspirina. La EPS no responde”, narró.