Atención: Cancillería le otorgó la nacionalidad colombiana a Enrique Santiago, el abogado de las Farc en la negociación de La Habana

Nació el 18 de julio de 1964 en Madrid y es licenciado en Derecho, tiene un máster en Derecho Financiero y Tributario; y otro en Gestión y administración de fundaciones y entidades no lucrativas.

Santiago asesoró a los exguerrilleros sobre las condiciones que pactaron con el Gobierno colombiano. Por ejemplo, sobre las penas que no iban a pagar. En su momento, dijo que las Farc reconocerían lo que “es obvio y aburrido”, con relación a los delitos que cometieron en la guerra, y que “todo podría ser amnistiable”. Esos comentarios generaron polémica en la opinión pública.

Incluso a pocos meses de que se firmara el Acuerdo de Paz, Santiago insistía en que desde ese lado estaban de acuerdo con una constituyente. “La Constituyente no se descarta y no se ha abandonado por las Farc, la Constituyente del 91 surge de un proceso de paz con el M-19 y siendo este acuerdo más trascendente para el país, parecería lógico emprender esa nueva fase de la historia colombiana con un nuevo marco constitucional”, dijo en su momento.

Además, aseguró que no estaba de acuerdo con la idea de un plebiscito, que ya sonaba para la época, y estaba convencido de que la oposición a Santos no lograría ganar el pulso y que los colombianos respaldarían ese proceso de paz, cosa que no sucedió.