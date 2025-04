Petro: “¿Qué es más peligroso, el alcohol o la cocaína? ¿Los que se emborrachan con whisky nos vienen a encarcelar?”

“De ahí la soledad y los cien años de soledad de Colombia: nos volvimos famosos desde hace cincuenta años por ese hecho, pero hoy ya no es así. La guerra contra las drogas ya no es un problema de soledad de Colombia; es un problema multinacional y planetario. Tiene que ver con el capitalismo y con el mercado”, aseguró.

La guerra contra las drogas, sostuvo el presidente Petro, ha dejado más de un millón de muertos en América Latina debido a la prohibición. “Uno tendría que preguntarse algo simple. Los que nos ordenan poner gente presa por hacer cocaína andan borrachos de whisky . Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿qué es más peligroso, el alcohol o la cocaína? Y no tendría que hacerse uno la pregunta desde el punto de vista ético, sino de la ciencia. Todo progresismo tiene que guiarse por la ciencia. ¿Qué dice la ciencia al respecto?”.

“A nosotros nos persiguieron por la cannabis. Mucha gente ha muerto y muere por la cannabis en Colombia y uno sale trabado si camina Wall Street. Huele por todas partes, y entonces, ¿por qué nos hicieron matar por el cannabis a nosotros, los colombianos? ¿Era científico o era simplemente el capricho de un hombre porque sus propias juventudes afro peleaban contra la guerra de Vietnam? Era una decisión política, no científica. El crimen parece ser construido por el Estado mismo, no porque haya malos en la sociedad. ¿Qué es más peligroso, el alcohol o la cocaína? Pues pareciera que hay una diferencia geográfica, no científica”, agregó.