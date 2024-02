Atención: director de la SAE, Daniel Rojas, reemplazará temporalmente a Jorge Iván González en el Departamento Nacional de Planeación

Sin duda, la renuncia del exdirector del DNP surgió tras un fuerte enfrentamiento que sostuvo con Gustavo Petro porque el primero, a quien llaman el Sabio Caldas por su amplia experiencia en proyectos y cifras, no compartió la estrategia del Gobierno de no girarles recursos a los departamentos y municipios sino a las juntas de acción comunal.

“Se veía venir, en la reunión de Hato Grande en diciembre quedó claro que había una fractura y seguro le había dicho al Presidente que había cosas que no se podían hacer, que no convenían, él es una persona seria, independiente, que no está contaminada por ese dogmatismo. Ese tipo de personas no caben en este gobierno. Y es un gran problema para el Gobierno, para el país, porque lo primero que necesita un presidente es tener voces discordantes, no un caos, pero sí es importante que existan personas que tengan la capacidad de decirle las cosas a un jefe de Estado”, contó Cárdenas.