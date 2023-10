Atención: el presidente Gustavo Petro reaparece tras 7 días de ausencia. “Tuve una caída en Cartagena y decidí tomar reposo”

“El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Reprogramaremos la reunión del Choc ó”, trinó Petro.

y es que no se sabía nada del presidente Gustavo Petro sobre sus eventos públicos. Este miércoles (18 de octubre) el jefe de Estado completaba siete días sin aparecer y cumplió 17 horas sin hacer publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter), el único canal de comunicación por el que se estaban teniendo noticias del mandatario.

La Presidencia de la República no ha estado compartiendo el calendario de actividades con el pretexto de que estaría ejecutando una agenda de carácter “privado” y en los últimos días este canceló su participación en eventos públicos, como uno en Bosa y otro en Chocó, pese a que los organizadores de esas convocatorias lo estaban esperando.

Es tal el secretismo en torno a qué está pasando con el presidente Petro, dónde está y a qué labores dedica sus días en la Casa de Nariño que ha suscitado también comentarios de otros líderes políticos que cuestionan el por qué la ciudadanía no tiene claridad sobre qué le sucede al jefe de Estado.

Petro no se ha dejado ver el rostro en los últimos días, pero sí ha estado muy activo en su cuenta personal de X, anteriormente Twitter, donde ha opinado sin reserva sobre la crisis entre Israel y el grupo terrorista Hamás .

Sin embargo, físicamente la opinión pública no lo ha visto. Por eso, la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, bromeó en sus redes sociales frente al tema. “¡Se busca, Presidente! Recompensa a quien lo entregue a las autoridades. No sabe uno si sentir alivio de que haga menos daño o preocupación de que esté preparando otra embarrada” , escribió la colombo- francesa.

¿Al fin, qué? ¿Quién tiene la versión real? ¿Gustavo Petro no le había reportado a sus ministros su caída?, son las preguntas que saltan ante la opinión pública.

“El dolor de estómago, el mal clima, no saben qué más mentiras inventar frente a las desapariciones de Gustavo Petro. Se les acabó el repertorio de mentiras para poder justificar las ausencias y desplantes del presidente. Ya no tienen qué más inventar. No saben si decir que lo que tiene es un dolor de cabeza, que le dolió el estómago, que el pie, que se lastimó con una mesa (...). El asunto ya se vuelve grotesco”, dijo la colombo-francesa a SEMANA.