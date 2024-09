Camilo Romero sostiene que no fue suspendido como embajador en Argentina y responde a sanción de la Procuraduría

El despacho que dirige la procuradora Margarita Cabello aseguró que la administración departamental correspondiente al periodo 2016-2020 no garantizó la libre concurrencia de oferentes en igualdad de condiciones. La Procuraduría halló que durante el proceso contractual de Aguardiente Nariño solo uno de los oferentes pudo acceder al documento que tenía los precios y escalas para la venta de licor.

Funcionarios entutelan al MinTrabajo para pedir pago de salarios: algunos desde junio no reciben sueldos y advierten “persecución”

Contexto: Funcionarios entutelan al MinTrabajo para pedir pago de salarios: algunos desde junio no reciben sueldos y advierten “persecución”

Ante la decisión del ente de control, el actual embajador sostuvo: “Al no encontrarme responsable de los hechos de alguna acción irregular, acude a la omisión para no dejarme limpio, para imponerme una multa, que es lo que ha decidido. No se trata de suspenderme como embajador de Colombia en Argentina”.