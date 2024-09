Efraín Cepeda le deja claro a Petro que no puede presentar un presupuesto que incluya $12 billones de la nueva reforma tributaria

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, le dejó claro al presidente Gustavo Petro que en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación no puede incluir la financiación de 12 billones de pesos que espera recaudar con la nueva reforma tributaria.

Aún no se conocen los textos, pero el presidente del Senado desde ya deja claro que está listo para devolver el documento de presupuesto si este incluye entre sus cuentas el monto que espera recaudar la Casa de Nariño con la nueva tributaria, que aún no ha sido aprobada.

El jefe del Legislativo colombiano le contestó que “en el Congreso no estamos pensando en empresas que hagan parte de un gremio u otro, sino en la conveniencia general del país y sobretodo en la reactivación económica”.

El llamado del Congreso es a no hacer cuentas en el presupuesto de 2025, con unos fondos que no está claro si existirán para el próximo año, porque estos dependen de la aprobación de los congresistas, entre quienes ya hay reparos sobre la idea del mandatario de volver a gravar a los colombianos.

“Le recalco que en el presupuesto no pueden estar los 12 billones de una reforma tributaria que no conocemos. Eso se debe discutir por separado, escuchando a todos los sectores. No están los votos para aprobar esos 12 billones a ciegas”, le dijo Efraín Cepeda a Gustavo Petro.