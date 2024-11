Canciller Murillo se quejó por la compra del Gobierno de EE.UU. del ‘software’ Pegasus: “No se manejó de manera transparente”

El alto funcionario diplomático no ocultó su molestia por esa transacción, que se hizo con dineros “estadounidenses”, expresando que no se manejó de manera transparente; de la misma manera, calificó ese hecho como “muy grave”.

“Estamos manejando esto por canales diplomáticos, es un tema grave, nos parece que no se manejó de manera transparente. Nosotros tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, está en un muy buen momento, tenemos una colaboración que es muy efectiva, es colaboración policial en términos de seguridad con las fuerzas militares, cooperación judicial que funciona muy bien, tenemos cooperación en inteligencia” , anotó el canciller Murillo.

“Sin embargo, nos sorprendió lo que escuchamos, lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación; sí habíamos tenido obviamente algunas conversaciones sobre el asunto, muy recientes, pero no de ese nivel de detalle”, complementó.

No obstante, la queja del ministro fue evidente: “Sí nos parece que todavía hay muchas dudas, que vamos a ver. Ya se tuvo una primera reunión inicial, esta mañana, de nuestro embajador García-Peña con Dan Erikson, que es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Yo me contacté, obviamente estuve en contacto con Dan Erikson y con el embajador Palmieri sobre este asunto”.

“Vamos a seguir aclarando algunas dudas que tenemos como país, que decimos nosotros. Lo más importante es que se pueda conocer toda la información de manera transparente de cómo se usó ese software y en qué casos específicos para que haya, tengamos, la garantía de que esto no se repita ”, insistió Luis Gilberto Murillo.

Y avanzó: “Adicionalmente, tanto el Gobierno colombiano, este gobierno, como la opinión pública, necesita saber realmente qué pasó, porque Colombia tiene toda una historia de situaciones como estas que no se aclaran. Hubo situaciones como esta en gobiernos anteriores”.

“Ustedes conocen cada uno de esos casos, y no se concluyeron bien, no conoció bien la opinión pública qué sucedió, y por eso volvemos a tener situaciones como esta. Entonces, no queremos que se repita, precisamente, por el nivel de profundidad que tenemos de esa relación, por la confianza que tenemos en el trabajo conjunto con los Estados Unidos. Vamos a seguir por los canales diplomáticos aclarando qué sucedió y daremos nuestro informe y la perspectiva a la opinión pública una vez se hayan disipado todas las dudas que hoy tenemos”, concluyó Murillo.