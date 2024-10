Carlos Alberto Carrillo, director de la Ungrd, se destapa contra Daniel Quintero: “Nunca votaría a ningún cargo por este señor, jamás”

A propósito del tema, puso un ejemplo de lo que pasó en las elecciones del 2022 entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro: “por el bien del país votaron por Gustavo Petro. Si yo tendría que escoger entre Claudia López y Daniel Quintero (...) yo en serio votaría en blanco o no votaría , pero lo que si le puedo decir es que prefiero que la gente de derecha, abiertamente sea de derecha y defienda unas ideas a que haya advenedizos que creyendo en otras cosas se pongan una máscara para suplantar y ocupar el espacio político que no les pertenece”, indicó el funcionario.

Además, se refirió al tema de Claudia López y su posible aspiración a la presidencia: “ Jum, la silla eléctrica o la inyección letal. No, lo que pasa es que Claudia López también es lo mismo , o sea, digamos que también es una política de centro derecha que un día es de izquierda y otro día de derecha (...) yo no puedo con eso, yo soy muy respetuoso a la discusión democrática. Yo nunca voy a ser de derechas, pero respecto que la gente lo sea y lo crea”, detalló.

Frente a si la senadora sería candidata a la presidencial, el funcionario del Gobierno Petro dijo que, “pues a ver, en el cargo en el que yo estoy no debo ponerme a opinar de política así me muera de ganas, pero yo veo un escenario muy dividido para el 2026 y eso me preocupa porque es probable que haya una consulta de las izquierdas como lo ha habido antes, pero la diferencia es que antes había un ganador seguro que era Gustavo Petro y lo que estaba en disputa era quien quedaba de segundo, aquí no (...) eso me parece que es riesgoso, yo creo que sería mejor que pudiéramos llegar como organización a una candidatura unitaria sin pasar por algo riesgoso como sería una consulta”, argumentó.