Centro Democrático interpone tutela para detener trámite de la reforma pensional, ¿alcanzará?

El contenido de la acción de tutela, además, pone de presente que el articulado fue votado en bloque, lo que para ellos es “irresponsable”, pues en muchos casos los textos no eran leídos, mucho menos sometidos a debate. Por lo menos, el debate que requiere un proyecto de tan hondo calado.

Los hechos que describen

En la demanda interpuesta por el Centro Democrático, bajo la figura de tutela, que es una de las más expeditas para ser resueltas, argumentan que “ se vulneró el derecho al debido proceso legislativo por cuanto en el debate en la comisión no se permitió a los representantes Juan Manuel Corzo y otros, declarados en oposición, presentar una ponencia alternativa al proyecto radicado por el Gobierno Nacional”.

Y no es todo. Mencionan que en el primer debate no hubo deliberación de un gran paquete de artículos, entre los cuales anotan, el 1, 9, 10, 12, 17, 28, 29, 32, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, entre otros, que no son para nada intrascendentes.