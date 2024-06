“Claudia López, campeona en nómina paralela en la historia de Alcaldía de Bogotá”: Daniel Briceño analiza contratación distrital

D.B.: Que he hecho demasiadas denuncias contra Claudia López, desde antes de ser concejal, hay varias cosas muy llamativas, temas de derroche, malgasto, malas contrataciones, críticas por sus posiciones contra los gremios y excesiva contratación directa, malgasto en temas de contratistas, errores muy graves para Bogotá en temas de adjudicaciones como el TransMicable de Ciudad Bolívar, entre otras.

D.B.: Si la ciudad aumentó en 70.000 contratistas en época de elecciones, estamos hablando de una de las nóminas paralelas más grandes que tuvo esta ciudad, lamentablemente. Aumentar en más de 30.000 contratistas en cuatro años, difícil, hay muchas denuncias de alcaldías locales. La que más me llama la atención de las nóminas paralelas es la que tenía en su propia oficina. No se había visto nunca.

D.B.: No, acá no ha habido un accionar respecto a los derroches de Claudia López. Sin embargo, hemos encontrado una receptividad en la nueva administración, a tal punto que han acogido nuestra propuesta de comenzar a disminuir gradualmente la nómina de contratistas.

D.B.: Yo sí quiero que ojalá los ciudadanos se den cuenta que usted, por muy buen marketing que tenga, en el caso de ella pagado con recursos públicos, no puede a punta de medios ganarse las características de ser un buen gobernante o administrador.

Lo que Claudia López demostró en Bogotá es que es una persona dedicada al derroche y la politiquería. Ni en tiempos de Samuel Moreno se vio tanta politiquería como en los de López. Hay que decirles a los ciudadanos que por favor revisen, muchos de los proyectos que la exalcaldesa vende como grandes banderas no son reales.

Por ejemplo: nos vende como la segunda línea del Metro como su gran hijo, su legado, pero la verdad es que hoy tiene un problema, un conflicto de interés muy grave generado por descuidos y una mala proyección que hizo la misma empresa Metro de Claudia López. Esa fue otra de mis denuncias. Por eso, no se ha podido avanzar en la licitación, lleva un año suspendida. Ojalá los colombianos se den cuenta que lo de Claudia López es puro marketing, no hay nada de fondo, la ciudad no avanzó, vieron los malos resultados en materia de seguridad, el fomento del derroche, la politiquería, la falta de ejecución real. La ciudad avanzó porque, realmente, Enrique Peñalosa había dejado obras para inaugurar.