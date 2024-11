Colombia se prepara para la gran movilización del 23N en contra del Gobierno Petro: “Mejor marchar que marcharse”

El país se prepara para una nueva jornada de movilización. El sábado 23 de noviembre, las calles de las principales ciudades en Colombia serán el epicentro de un nuevo termómetro político en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Se espera que millones de colombianos salgan a las calles a movilizarse y alzar su voz de inconformismo ante las decisiones del Gobierno nacional que han ocasionado fuertes estragos en varios sectores productivos y que —además— hoy en día tienen en jaque a la seguridad del país.

La economía en declive, el desplome paulatino de la acción de Ecopetrol, la poca ejecución del presupuesto de inversión en los ministerios y el aumento exacerbado de los grupos criminales son algunos de los numerosos hechos que han causado rechazo en la actual administración, sin contar los ataques permanentes a la libertad de prensa.

En diálogo con SEMANA, los promotores de la gran movilización explicaron los motivos por los cuales los colombianos deben salir a marchar.

“Es un coctel de situaciones malas. Vemos, por ejemplo, la quiebra de Ecopetrol, y eso nada más es previsible cuando usted pone a comandar a Ecopetrol a quien comandó la campaña de Petro, que se violó los topes electorales, porque no tiene ninguna clase de moralidad”, aseguró Jaime Arizabaleta.

Gustavo Petro y Jaime Arizabaleta | Foto: SEMANA

Así mismo, el activista subrayó que el país atraviesa por una grave situación de orden público, la cual ha venido empeorando en las últimas semanas.

“El suroccidente esta en cabeza de los criminales. La ciudadanía, en esos territorios, en particular Jamundí, se siente completamente indefensa. Este es un gobierno que no persigue a los criminales porque se eligió con ellos. Es un gobierno que se eligió en los patios de La Picota. Entonces estamos en una situación desgraciada en temas de seguridad”, sostuvo.

Arizabaleta, quien anticipó que el próximo sábado marchará desde Cali, recalcó además que con la nueva reforma tributaria, el Gobierno Petro busca afectar aún más el bolsillo de la clase media colombiana.

“He estado en gasolineras advirtiéndole a la gente y sobre todo advirtiéndoles a los motociclistas, que son millones en Colombia, que es el medio por el cual los colombianos más se movilizan, que el impuesto al carbono que está establecido en la actual reforma tributaria afecta a toda la cadena de producción. Eso es más diabólico incluso que el IVA”, indicó.

“Yo hago un llamado a todos los sectores de la sociedad. También hago un llamado a los pastores, a las organizaciones provida. A todos los que se movilizaron en la marcha de los niños, que otra vez se vuelvan a movilizar”, puntualizó Arizabaleta.

Llamado a los jóvenes

Por otro lado, Arizabaleta, Diego Santos y Josías Fiesco hicieron un llamado especial a los jóvenes, quienes en las pasadas elecciones presidenciales ayudaron a elegir al Gobierno Petro.

“Este es un gobierno antijoven, cuando había promovido que era el gobierno de los jóvenes. Al presupuesto al deporte, que es una herramienta donde muchos jóvenes ven la oportunidad de salir adelante, el gobierno le recortó el 60 %”, afirmó Fiesco.

Activista Josias Fiesco. | Foto: Archivo Particular / Presidencia de la República

Y agregó: “Estamos viendo que al gobierno le interesa a jóvenes con capuchas, pero no jóvenes expertos en programación de software, deportistas, nuevas glorias deportivas. Y eso, sin duda, es una vergüenza. Entonces, si no nos movilizamos en unas circunstancias como esta, donde un gobierno también derrocha nuestros recursos, donde el masajista de la primera dama gana más que un médico general en Colombia, pues si no reaccionamos frente a esto, lo que vamos a tener es una fractura social enorme, donde la pobreza va a seguir creciendo, la pobreza extrema será cada vez mayor y la ciudadanía estará asfixiada, porque la criminalidad es la única que está beneficiada”.

Arizabaleta también hizo un llamado especial a los jóvenes. “Ellos, en gran mayoría, tienen una responsabilidad histórica, y es que ellos, la gran mayoría, fueron los que eligieron a Petro. Y hoy esos jóvenes están completamente decepcionados. La gran mayoría de personas que se han contactado conmigo son petristas arrepentidos que van a salir a marchar. Que votaron por Petro porque pensaron que iba a haber un cambio, pero que por supuesto no fue ningún cambio”.

Frente a la situación de orden público, Fiesco sostuvo de manera tajante: “Nosotros marchamos porque no queremos seguir viendo a un comisionado de Paz llorar porque fue neutralizado un cabecilla de un grupo criminal. No queremos eso. No podemos permitir como ciudadanía que Otty Patiño siga diciendo que el ELN tiene derechos. No, en Colombia no tiene derecho ningún criminal. En Colombia la ciudadanía es la que tiene que tener los derechos y este gobierno lo que ha invertido son los valores y ese lugar histórico del esfuerzo, del mérito, es lo que hoy está perdido”.

Diego Santos, por su parte, enfatizó: “Si eres un estudiante bueno, sin recursos, te jodiste. Al gobierno no le sirves. Si eres diabético o sufres de una enfermedad huérfana, también te jodiste. Al gobierno no le interesas. Si eres comerciante, o vendes comida, te jodiste. Al gobierno no le importas. Este no es un gobierno para todos. Este es un gobierno para aquellos que odian, mienten, delinquen, trafican y matan. Si eres trabajador, no sirves. Si crees en el esfuerzo, sirves aún menos. Si tienes ética y moral, Colombia ya no es tu lugar”.

Para el reconocido periodista, “estos dos años han sido años de trampas, de mentiras, de un gobierno vil y diabólico que trata de destruir cada uno de los valores de nuestra sociedad. Hoy todo vale, la trampa, las mentiras, la extorsión y el crimen. Todo lo anterior se ha vuelto lícito bajo este gobierno”.

Diego Santos | Foto: Pantallazo entrevista SEMANA TV

Santos también hizo un llamado a movilizarse este 23 de noviembre, cuestionando las actuaciones del Gobierno en materia económica y las jugadas que ha hecho el Ejecutivo en el Congreso de la República.

“Lo más triste es que no nos importa. No nos importa que el gobierno haya desaparecido la plata para dar créditos educativos. Y si la tiene, no la gira. No nos importa que el servicio de salud se haya deteriorado como nunca y ya haya hospitales que no pueden ofrecer algunos servicios. No nos importa que en el Congreso el Gobierno valide la trampa para elegir de forma viciosa a un magistrado. No nos importa que un gobierno corporativo oscuro haya implosionado Ecopetrol. No nos importa que se haya desplomado el comercio en Colombia. No nos importa que los impuestos vayan a liquidar a la clase media. No nos importa que 30 años de un sistema energético impecable esté siendo desbaratado para robárselo. No nos importa que nos gobiernen día tras día con mentiras”, dijo.

Diego Santos expuso sus argumentos para la marcha de este 23 de noviembre en contra del Gobierno Petro: "Este es un gobierno para aquellos que odian, mienten, delinquen, trafican y matan", asegura. https://t.co/s1uA1qQuAK pic.twitter.com/0QVm41wuD1 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 19, 2024

“Como ciudadano, más allá de votar y trabajar, lo otro que puedo hacer es mostrar mi voz de disenso. Por eso marcharé este 23 de noviembre, en la marcha ciudadana de este sábado, llueve, truene o relampaguee. Que por lo menos me quede la conciencia de que el país me importa, así cada vez parezca importarnos menos el país a todos. Ojalá líderes políticos, medios de comunicación y gremios se unieran a esta marcha. Nos vemos el sábado en las calles de todo el país. En Bogotá, 10 a. m., en el Parque Nacional. Soy Diego Santos y nos vemos este sábado, porque aún creo que estamos a tiempo de salvar al país”, subrayó Santos.

“Mejor marchar que marcharse, en eso estamos claros y ahora lo tenemos que hacer”, concluyó Josías Fiesco, por su parte.

Puntos de concentración

Estos son los definidos, junto con la hora citada y el lugar de origen y punto final.

Bogotá

Hora: 10 de la mañana

Desde: Parque Nacional

Hacia: Plaza de Bolívar

Armenia

Hora: 10 de la mañana

Desde: Parque Fundadores

Hacia: Plaza de Bolívar

Puntos de concentración Marcha 23 de noviembre | Foto: Cortesía a SEMANA

Medellín

Hora: 10 de la mañana

Desde: glorieta C. C. Monterrey, estación Estado del Metro y av. Oriental con la Playa

Hasta: antigua estación ferrocarril

Montería

Hora: 9 de la mañana

Punto de encuentro: Parque Simón Bolívar

Barranquilla

Hora: 9 de la mañana

Desde: Estación Joe Arroyo

Hacia: Parque Santander

Bucaramanga

Hora: 10 de la mañana

Desde: cra. 27 Puerta del Sol

Hacia: Plaza Cívica Luis Carlos Galán

Oriente Antioqueño en La Ceja

Hora: 10 de la mañana

Desde: frente al C. C. Viva La Ceja

Hacia: Parque Principal La Ceja

Cajicá - Chía

Desde: C. C. Fontanar y Céntrico Chía

Hacia: Parque Ospina

Pasto

Hora: 10 de la mañana

Punto de encuentro: Gobernación de Nariño

Cali

Hora: 10 de la mañana

Desde: Parque Panamericano

Hacia: Plazoleta Jairo Valera

Pereira

Hora: 10 de la mañana

Desde: Makro dos Q/das y Parque Olaya Herrera

Hacia: Plaza de Bolívar

Cartagena

Hora: 9 de la mañana

Desde: India Catalina pasando por av. Venezuela

Hacia: Camellón de Los Mártires

Valledupar

Hora: 9 de la mañana

Desde: Glorieta de los Músicos

Hacia: Plaza Alfonso López

Cúcuta

Hora: 10 de la mañana

Desde: plazoleta C. C. Ventura Plaza

Hacia: Parque Santander

Yopal

Hora: 10 de la mañana

Plantón : Frente a la Cámara de Comercio

Ibagué

Hora: 10 de la mañana

Desde: cra 5. con calle 38

Hacia: Parque Murillo Toro

Miami

Hora: 10 de la mañana

Desde: SW 42 Av. & Coral Away

Hacia: Consulado

Nueva York

Hora: 10 de la mañana

Plantón: Parque Manuel de Dios Unanue Roosevelt

Manizales

Hora: 10 de la mañana

Desde: sector CAI El Cable