Unidad Nacional de Protección le retiró esquema de seguridad a Jaime Arizabaleta, uno de los organizadores de la marcha contra el Gobierno

En las últimas horas se conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema de seguridad al abogado y activista Jaime Arizabaleta, quien ha sido uno de los organizadores de las marchas en contra del Gobierno Petro en los últimos meses.

Desde hace un tiempo Arizabaleta contaba con un esquema de seguridad debido a las constantes amenazas que empezó a recibir y por un estudio que arrojó un nivel de riesgo extraordinario.

Sin embargo, la UNP le notificó que su esquema se le retiraría y que para su protección se le facilitaría el uso de un chaleco antibalas, a pesar de que su riesgo de seguridad es alto.

En diálogo con SEMANA, Arizabaleta señaló que no tiene duda alguna de que se trata de una retaliación del presidente Gustavo Petro por el trabajo que viene adelantando con la ciudadanía que está inconforme con el Ejecutivo.

“Es una retaliación de Petro contra mi activismo político, no hay nadie más que me haya puesto en peligro que él. Me asoció con unas aamenazas de muerte y sin prueba alguna lo que me puso en un grave riesgo”, dijo Arizabaleta.

Dijo que es curioso el momento en el que toman la decisión de quitarle su esquema de protección porque se da días después de la marcha del 21 de abril y un día después de que dejó en evidencia al presidente Petro por usar fotos de ese día para hacer creer que la movilización del 1 de mayo tuvo un gran impacto.

“Esta decisión llega en un momento donde he tenido un liderazgo en las marchas contra el presidente, no se si quiere amedrentarme con estas decisiones para disminuir mi actividad política”, reiteró.

Por esa razón, no dudó en responsabilizar al presidente Petro: “si me pasa algo, él es el único responsable de mi seguridad”. La Unidad Nacional de Protección cumplió la orden que recibió desde la dirección de la entidad y no se ha hecho pronunciamiento alguno.

En diciembre de 2023 el abogado Jaime Arizabaleta dijo que Petro lo puso en peligro al relacionarlo con el hombre que lo amenazó en su momento : “Petro me pone en peligro de muerte”.

Y es que el presidente Gustavo Petro generó sorpresa entre sus seguidores durante el fin de semana al compartir en su cuenta de Twitter una grabación en la que un individuo amenaza con causarle daño. En la misma, el sujeto expresa la intención de llevar a cabo un golpe de Estado contra el mandatario.

“Ya pedí 70.000 hombres para hacer golpe de Estado. Te vamos a acabar, perro, te vamos a cortar la cabeza y vamos a jugar balón contigo y con tus familiares, con tu hijo, con tu mujer, con tu nuera, con tu nieto, con todos vamos a acabar. Este es un mensaje bien bravo que te estamos dando”, precisó el hombre en el video.

La grabación, como era de esperarse, se volvió viral rápidamente en diversas plataformas de redes sociales, generando una amplia variedad de reacciones y comentarios por parte de numerosos internautas y algunos líderes políticos.

En respuesta a la situación, el presidente aprovechó la coyuntura para compartir el perfil de Instagram del individuo que lo amenazó, afirmó que este había sido influenciado por la oposición y lo señaló públicamente culpando a Jaime Arizabaleta. Además, lanzó nuevamente críticas contundentes hacia los medios de comunicación.

“Mi amenazante se dejó lavar el cerebro por el odio de Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia. Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor”, puntualizó el jefe de Estado.

Esto llevó a la respuesta del abogado vallecaucano, quien dijo que su vida está en riesgo: “(...) al asociarme con un tema con el que sabe que no tengo nada que ver. Haberme tomado una foto con un vendedor ambulante, no me hace su cómplice ni nada por el estilo. ¿Qué pretende presidente? No sea tan irresponsable”.