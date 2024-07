Con reunión con exFarc, Petro prepara su declaración ante la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz, ¿el Estado incumplió?

“La llegada de Juan Fernando Cristo se da para ‘amarrar al loco’ y no dejar que Petro siga haciendo lo que se le da la gana”

Sumado a ello, expresó: “Nosotros intercambiamos de los temas que se ha avanzado, hay un avance muy importante en el tema de la reforma agraria, creo que en este gobierno se ha avanzado mucho más que en los dos gobiernos anteriores, claro, Santos no fueron los cuatro, pero avanzamos mucho más, se ha venido trabajando y ahora hay un elemento muy importante que es el nombramiento de una persona que conoce la letra y el espíritu del acuerdo que va a estar en la cabeza de la implementación que es el Ministro del Interior Cristo”.

“Hablamos de cumplimiento y las dificultades para lo que no se ha podido cumplir, hay una serie de reformas y de cambios que son necesarios y que necesitamos el acuerdo nacional, ese es un punto en el cual coincidimos y el cual tenemos que hacerle mucha pedagogía a la sociedad colombiana y a todos los sectores que de una manera u otra tienen que ver con la vida política, económica y cultural de este país. La necesidad de un acuerdo, que nos pongamos de acuerdo con la redundancia sobre lo fundamental para sacar las armas del ejercicio de la política en Colombia, que eso fue lo que nos propusimos en La Habana”, insistió.

“¿Cuáles son las consecuencias de la decisión de Colombia? Yo quiero que se abra la discusión, porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir, esto no es un juego, pero esta vez va a ir el Presidente de la República y va a tener que decir definitivamente que el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, sostuvo Gustavo Petro, en ese momento.

Presidente Gustavo Petro advirtió que ante la ONU dirá que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz con las Farc, "lo que viene es derramamiento de sangre".

Y avanzó en su declaración en la Casa de Nariño: “¿Cuál es el problema? La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no sólo ante unos señores armados —bastante gorditos estaban en ese momento—. No, ese no es el problema, el problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó”.