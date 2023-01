Concejal Rolando González cuestionó a Agmeth Escaf por declaraciones de compra de votos: “debes denunciar o serías otro difamador más”

El representante del Pacto Histórico por el departamento del Atlántico, Agmeth Escaf, volvió a ser noticia en las últimas horas luego de unas polémicas declaraciones que lanzó en su cuenta de Twitter relacionadas con las listas abiertas y una posible compra de votos en medio de las contiendas electorales en el país.

De acuerdo con el congresista, “las listas abiertas benefician a uno que otro influencer de redes que le apunta al voto de opinión y a la indignación virtual”, sin embargo, aseguró que estos influencer son la minoría y, en realidad, según Escaf, las listas abiertas realmente benefician a quienes “compran votos”.

“La mayoría de elegidos por esa vía de listas abiertas pertenecen a clanes, son los del billete y por ende compran votos”, dijo el representante.

Las listas abiertas benefician a uno que otro influencer de redes que le apunta al voto de opinión y a la indignación virtual; pero aceptémoslo, son la minoría. La mayoría de elegidos por esa vía de listas abiertas pertenecen a clanes, son los del billete y por ende compran votos — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 11, 2023

Las reacciones y cuestionamientos a las declaraciones de Escaf no se hicieron esperar. El concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical, Rolando González, señaló de manera tajante que las afirmaciones del representante del Pacto Histórico “son ligeras y sin ningún sustento”.

Concejal de Bogotá, Rolando González. - Foto: Tomada del Twitter de Rolando González.

De hecho, González, en su respuesta al trino de Escaf, le recordó al congresista los cuestionamientos que él mismo le ha hecho al ex senador Gustavo Bolívar, por declaraciones similares.

“Estás criticando a Bolívar por decirlas y tú ahora te pones en lo mismo”, señaló González, quien acto seguido le preguntó: “¿Tienes pruebas de la compra de votos?”.

En ese sentido, el concejal de Cambio Radical le indicó a Escaf que no tener pruebas de lo que dice, sería un difamador. “Si tienes las pruebas, debes denunciar, de lo contrario serías otro difamador más”, puntualizó el cabildante.

Agmeth pienso que esas afirmaciones son ligeras y sin ningún sustento. Estas criticando a Bolívar x decirlas y tú ahora te pones en lo mismo? Tienes pruebas de compras de votos? Si las tienes debes denunciar, de lo contrario serías otro difamador más. https://t.co/4ZrDK7v9sN — Rolando González (@RolandoGonGa) January 11, 2023

Agmeth Escaf estalló en contra de Gustavo Bolívar tras explosiva entrevista con SEMANA

El representante del Pacto Histórico por el departamento del Atlántico, Agmeth Escaf, arremetió en contra de quien hasta hace poco fue el mayor escudero del presidente de la República, Gustavo Petro, el ahora exsenador de la República, Gustavo Bolívar.

Escaf no escatimó esfuerzos en cuestionar públicamente a Bolívar luego de que este último, en entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, asegurara que el representante, en pasadas elecciones, hizo campaña por Iván Duque y por los Char.

Agmeth Escaf (derecha) se despachó en contra de Gustavo Bolívar (izquierda) luego de que el ex senador asegurara que Escaf en el pasado hizo campaña para Duque y los Char - Foto: Mario Inti García - Intagram de Agmeth Escaf

Al ser preguntado sobre si Escaf fue una equivocación dentro del Pacto Histórico, Bolívar no dudó en responder: “Creo que sí, lo dije desde el comienzo”, acotó. Y posteriormente cuestionó el pasado del expresentador de televisión: “No era del proceso, en el 2018 hizo campaña por Duque, por los Char, eso no lo hace malo, aclaro que no soy sectario. Pero si hacía campaña con Duque y con Char, pues debió buscar una curul en esas toldas”.

De acuerdo con Bolívar, muy seguramente Escaf también hubiera llegado al Congreso sin la necesidad de conseguir el apoyo por parte del Pacto Histórico. “A lo mejor se la habría ganado también, porque él es un tipo reconocido. Y en política juega mucho la marca y él la tiene”, afirmó.

Finalmente, Gustavo Bolívar dejó claro que un principio, al interior del Pacto Histórico, sentían que la llegada de Escaf al Pacto sería un error. “Cuando lo aceptaron acá, supimos que no iba a dar la talla, porque nosotros tenemos aquí otro tipo de prácticas”.

Pues bien, tras estas explosivas declaraciones, Escaf afirmó tajantemente que Bolívar está mintiendo, e incluso señaló que los señalamientos de Bolívar son un insulto para el propio presidente Petro.

“Gustavo Bolívar sigue mintiendo. Yo no hice política jamás con los Char ni con Duque. No he militado nunca, ni en Cambio Radical ni en el Centro Democrático. Así como presenté eventos de Char como alcalde, lo hice para Petro siendo alcalde de Bogotá. Ese era mi trabajo”, dijo el representante en un principio.

Agmeth Scaf y Gustavo Bolívar. - Foto: @agmethescaf y SEMANA

Posteriormente, el congresista lanzó el siguiente cuestionamiento: “¿Qué saca Gustavo Bolívar difamándome?”. Según Escaf, la posible rencilla que tiene Bolívar con él, estaría relacionada como Miguel Ángel del Río: “¿Por qué no puede superar que en el año 2021 el Presidente Petro no haya querido aceptar a su amigo Miguel Ángel del Río como cabeza de lista de mi departamento?”.

Y agregó de forma categórica: “¡Estamos en 2023, por Dios! No más cizaña, no más mentiras, señor. ¡No más!”.

@GustavoBolivar sigue mintiendo. Yo no hice política jamás con los Char ni con Duque. No he militado NUNCA ni en Cambio Radical ni en el Centro Democrático. Así como presenté eventos de Char como alcalde, lo hice para Petro siendo alcalde de Bogotá. Ese era mi trabajo. pic.twitter.com/6Wm687KEhg — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 7, 2023

Escaf aprovechó sus trinos en su cuenta de Twitter, para explicar, según él, cuáles fueron las razones por las que Miguel Ángel del Río no encabezó la lista del Pacto Histórico: “Porque Petro mandó a hacer una encuesta para tomar la decisión más justa y resulta que al abogado nadie lo conocía y en cambio la gente dijo que sí votaría por mí. Eso fue todo. Bolívar no supera un evento que ocurrió en 2021″.

Volviendo al tema de la supuesta campaña que hizo a favor de los Char, Escaf dejó claro lo siguiente: “No tiene prueba alguna de reuniones mías con los Char porque no les hablo hace años. Estamos distanciados desde mucho antes de entrar a la política y militar en CH (Colombia Humana). No soy de clanes. Vengo de abajo, soy del pueblo. Por fortuna eso lo saben los electores a pesar de las mentiras”.

Pero los mensajes del hoy representante a la Cámara por el Atlántico no pararon ahí. De acuerdo con Escaf, “Gustavo Bolívar es intocable para algunos y yo he intentado ser prudente y he mantenido silencio, pero ya me cansé”, dijo.

Así mismo, Escaf aseveró que las afirmaciones de Bolívar serían hasta un insulto para el hoy jefe de Estado, Gustavo Petro. “Esto es un insulto hasta para el presidente Gustavo Petro, porque dan a entender que fue un inepto que se dejó meter un infiltrado traidor a su bancada. ¡Respétenlo!”.

No tiene prueba alguna de reuniones mías con los Char porque no les hablo hace años. Estamos distanciados desde mucho antes de entrar a la política y militar en CH. No soy de clanes. Vengo de abajo, soy del pueblo. Por fortuna eso lo saben los electores a pesar de las mentiras. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 7, 2023

Escaf fue más allá en sus críticas a Bolívar e indicó que “se las tira de impoluto cuando no lo es”. A renglón seguido, el congresista puntualizó que Bolívar: “se vale de bodegueros que se la pasan con él en fiestas, en su casa en Miami, en conciertos, para atacar a quienes le estorbamos, ya sea Roy Barreras o yo u otro objetivo de turno. No me voy a callar más. Esto es injusto”.

Finalmente, Escaf precisó que a pesar del paso por Bolívar por el Senado de la República, este último “no entendió el talante del Pacto Histórico ideado por Gustavo Petro”.

Y a manera de conclusión, Escaf le lanzó el siguiente dardo a Gustavo Bolívar: “menos mal Gustavo Petro no se dejó presionar y prefirió a Roy Barreas como presidente de Senado. Una persona que solo divide, que solo pelea, que se la pasa atacando a su propia bancada no podía liderar ni media reforma en el Congreso. Se habrían hundido todas”.