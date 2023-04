Congresista de EE. UU. María Elvira Salazar salió decepcionada tras reunión con presidente Petro: “Divaga como lo hacen los socialistas”

El presidente de la República, Gustavo Petro, en su agenda de trabajo en Washington, visitó en la tarde de este miércoles 19 de abril el Capitolio de los Estados Unidos, donde se reunió con diferentes congresistas de este país.

Una de las parlamentarias con las que se reunió Petro fue con la representante republicana María Elvira Salazar, del distrito de Florida, quien había advertido que le iba a decir “unas cuantas verdades frente a frente” al jefe de Estado, pero quien salió bastante decepcionada al término del encuentro con el primer mandatario, al advertir que “como todo marxista, no respondió nada”.

“Acabo de salir de la reunión con el presidente de Colombia, (Gustavo) Petro. Fue altamente desconcertante y preocupante para los colombianos, para la democracia colombiana, porque básicamente Petro no contesta ninguna pregunta, lo que hace es dar una clase de historia, hablar de la opresión de los Estados Unidos a los pueblos latinoamericanos, pero estamos en 2023 donde hay problemas concretos y puntuales”, aseguró Salazar.

María Elvira Salazar prometió decirle "verdades de frente" al presidente Gustavo Petro. - Foto: María Elvira Salazar en Twitter, AP

De acuerdo con la congresista republicana, el presidente Petro “divaga para no decir nada, y esto es lo que hacen los socialistas. Fidel, Maduro, Ortega siempre han hecho eso mismo delante de una periodista o en este caso, delante de una congresista”.

Salazar indicó además que “el marxismo, según dice Petro, es una ideología aceptable y que el sistema de salud de Cuba es mejor que el sistema de salud en Colombia, pero pregúntenles a los cubanos si esto es cierto”.

El presidente Gustavo Petro visitando el Capitolio de los Estados Unidos. - Foto: Presidencia de la República

La representante Salazar reveló que en el encuentro con el presidente Gustavo Petro le dijo abiertamente que “la democracia no está en juego, y que la democracia en Colombia es sagrada”. Y agregó: “Sabemos que Petro tiene planes que nadie conoce, y esperamos que los colombianos se despierten y estén muy alertas y se den cuenta que tienen un presidente que no contesta y no se sabe muy bien lo que está pensando. Eso es muy peligroso”.

María Elvira Salazar, congresistade Estados Unidos. - Foto: MARÍA ELVIRA SALAZAR

Salazar aprovechó además para lanzar fuertes cuestionamientos a la ‘paz total’ que está promoviendo el presidente Petro en Colombia. “Sabemos que esta ‘paz total’ que está tratando de hacer con los grupos narcotraficantes y terroristas no ha funcionado, lo único que funciona es la democracia, la libertad, el libre mercado y que la gente sea libre de hacer lo que quiera”.

“Siento mucho, y estoy muy preocupada por los colombianos, y por eso estoy ahí con ustedes, porque represento a cientos de miles de ustedes en el distrito 27. Me acabo de reunir con su presidente, y estoy muy decepcionada. Que Dios bendiga a Colombia”, puntualizó Salazar.

Acabo de reunirme con el Presidente de Colombia. Como prometí, le hice muchas preguntas frente a frente y Petro, como todo marxista, no respondió.



¡Estoy muy preocupada por mis hermanos colombianos! pic.twitter.com/bLT59YyOK7 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) April 20, 2023

La representante, quien hace parte del Comité de Relaciones Exteriores, ha criticado varias declaraciones y acciones de Gustavo Petro como presidente. Por ejemplo, después del discurso del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde comparó el petróleo y el carbón con la cocaína, la congresista respondió fuertemente.

“El presidente Petro dijo frente a la ONU, con total tranquilidad, que la cocaína no es más venenosa que el carbón y el petróleo. ¡Cuánta insensibilidad frente a las miles de víctimas de la droga y de los narcotraficantes! ¡Este señor está delirando!”, manifestó Salazar en una publicación de Twitter.

Además, cuando la vicepresidenta Francia Márquez se abstuvo de calificar el régimen de Cuba como dictadura, la congresista, de ascendencia cubana, reaccionó.

La congresista María Elvira Salazar y la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Captura de pantalla de Twitter/ @MaElviraSalazar / SEMANA

“Nuevamente, la señora vicepresidenta de Colombia está altamente mal informada, o que no quiere confundirse con los hechos. El castrismo desde hace más de 60 años perfeccionó el sentido científico del poder. Desgraciadamente por eso el castrismo ha machucado a los cubanos por más de 60 años y no se han podido escapar”, dijo la congresista republicana.

Así mismo, criticó las expresiones de la vicepresidenta cuando afirmó que Estados Unidos mandaba balas al mundo, mientras que Cuba enviaba médicos: “Los médicos cubanos son esclavos modernos, porque les roban el salario, porque lo que ganan queda para el país; el médico cubano tiene que dejar a sus hijos y sus esposas en Cuba porque, claro, la tiranía no permite que usted salga con la familia porque si no, más nunca regresa”.

Finalmente, cuestionó que la vicepresidenta Márquez no se pronunciara a favor de los afrocubanos que forman parte de la población que vive bajo la más extrema pobreza en la isla.

“A mí me encantaría que la señora vicepresidenta de Colombia, que es afrocolombiana, los defienda y que me ayude a defender y a denunciar ante la tiranía castrista los golpes que les dan a los pobres negros cubanos en las calles de La Habana”, manifestó la congresista Salazar.